Δραματική προειδοποίηση Σαρηγιάννη για 9500 ημερήσια κρούσματα τον Μάιο

Ποιοι είναι οι δύο παράγοντες που θα οδηγήσουν σε πολύ καλή κατάσταση επιδημιολογικά το καλοκαίρι.

Την ανάγκη ελέγχου της διασποράς του κορονοϊού επισημαίνει ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Πολιτικής στο ΑΠΘ, ο οποίος τονίζει πως η δυναμική της πανδημίας είναι αυξητική και έχει αιφνιδιάσει το σύστημα υγείας.

Επίσης, σημειώνει, η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί σε μέτρα όπως η αυξημένη τηλεργασία, τα περισσότερα τεστ στον πληθυσμό, η απολύμανση του αέρα στα ΜΜΜ, θέσεις που εκφράζει από την αρχή της υγειονομικής κρίσης.

«Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει αυτή η αυξητική τάση, η οποία έχει αιφνιδιάσει το σύστημα υγείας, αλλά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ναι μεν δεν λειτουργούν όσο καλά θα θέλαμε, όμως λειτουργούν. Αν δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά, θα είχαν κυριολεκτικά εκτοξευθεί οι αριθμοί των κρουσμάτων. Οπότε αυτό που βλέπουμε ήδη είναι αποτέλεσμα εφαρμογής μέτρων. Απλά χρειάζεται να στοχεύσουμε κατά τη γνώμη μου πιο καλά, εκεί που γίνεται η διασπορά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την αρνητική πορεία στην οποία βρισκόμαστε», σημειώνει ο κ. Σαρηγιάννης , μιλώντας στο Πρακτορείο Fm και εκτιμά ότι γύρω στα μέσα, με τέλη Απριλίου, μπορεί να υπάρξει μία κάμψη της επιδημικής καμπύλης, η οποία θα συντηρηθεί μέχρι τον Ιούνιο προδιαγράφοντας έτσι ένα καλοκαίρι με πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα για την Ελλάδα.

Σε πορεία αποκλιμάκωσης από το Μάιο

Θα εξαρτηθεί όμως, εξηγεί ο καθηγητής, από το πόσο καλά θα εφαρμοστούν μέτρα που έχουν να κάνουν με αυξημένη τηλεργασία, περισσότερα τεστ στον πληθυσμό, απολύμανση του αέρα στα ΜΜΜ, που αποτελούν και πάγια άποψη του από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Με αυτά τα μέτρα, αναφέρει, ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με μεγαλύτερη ελευθερία, αλλά και να στοχεύσουμε ταυτόχρονα στη μείωση της διασποράς. Όσον αφορά το ερώτημα για το εάν ο καιρός τώρα που «ανοίγει» θα βοηθήσει την κατάσταση, απαντά καταφατικά λέγοντας ότι θα κάνει μεγάλη διαφορά και ότι αποτελεί ένα κομμάτι του υπολογισμού που λαμβάνεται υπ’ όψιν από τους επιστήμονες εξαρχής.

«Και για αυτό το λόγο, οποιοδήποτε μοντέλο τρέχουμε δείχνει μία αποκλιμακωτική πορεία σίγουρα από τα μέσα-τέλη Μαΐου και μετά, η οποία θα συνεχιστεί Ιούνιο και Ιούλιο. Ο εμβολιασμός και ο καιρός είναι δύο παράγοντες που θα μας οδηγήσουν σε ένα καλοκαίρι που θα είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση επιδημιολογικά. Αυτό για μένα είναι δεδομένο».

Από αρχές Μαρτίου επικρατούν τα μεταλλαγμένα στελέχη στην Ελλάδα

Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αυτό που ουσιαστικά καθοδηγεί την εξέλιξη της πανδημίας είναι η διασπορά των μεταλλαγμένων στελεχών, λέει ο καθηγητής για να επισημάνει ότι από τις δέκα Μαρτίου, ίσως και λίγο νωρίτερα, υπάρχει καθαρή επικράτηση των μεταλλαγμένων στελεχών, σε σχέση με το προηγούμενο κυρίαρχο στέλεχος, στη χώρα μας. Πως θα επηρεάσουν όμως την εξέλιξη της πανδημίας αυτά τα μεταλλαγμένα στελέχη, βάσει των μοντέλων που αναπτύσσει ο καθηγητής Σαρηγιάννης με την ομάδα του; «Αν δεν λάβουμε περαιτέρω μέτρα, ή αν δεν καταφέρουμε να αναχαιτίσουμε την ανοδική πορεία, οι υπολογισμοί μας δείχνουν μία κορύφωση της εξέλιξης του βρετανικού στελέχους στις 15-18 Μαΐου, με 9.500-9.600 κρούσματα την ημέρα και πολύ γρήγορη πτωτική πορεία, η οποία μπορεί να μας οδηγήσει προς το τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, σε μία πολύ καλή κατάσταση επιδημιολογικά. Αυτό όμως είναι το χειρότερο σενάριο και δεν πρόκειται να συμβεί σε καμία περίπτωση. Απλώς χτυπάω λίγο το καμπανάκι, γιατί έχουμε να κάνουμε με στελέχη που έχουν μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και για αυτό πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι, πιο αποφασιστικοί και πιο στοχευμένοι με τα μέτρα που παίρνουμε».

Αυξητική η δυναμική της επιδημίας

Ποια είναι αλήθεια η δυναμική της επιδημίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε; «Αυτή τη στιγμή η δυναμική είναι αυξητική, για αυτό και λέω συνεχώς ότι πρέπει να είμαστε προσεχτικοί και να στοχεύσουμε εκεί που γίνεται πραγματικά η διασπορά, όπως είναι οι χώροι εργασίας και τα ΜΜΜ που αποτελούν ουσιαστικά κόμβους σε πολλαπλές αλυσίδες μετάδοσης. Άρα το θέμα του ανοίγματος έχει να κάνει με τη στόχευση και με το πως λειτουργούμε όταν είμαστε ανοιχτά».

Τέλη Οκτωβρίου αρχές Νοεμβρίου θα συζητάμε για πέταγμα της μάσκας

Πού τοποθετεί χρονικά «το τέλος του τούνελ» ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής του ΑΠΘ; «Με δεδομένο τον ρυθμό εμβολιασμού και την διασπορά των μεταλλαγμένων στελεχών, νομίζω ότι θα φτάσουμε προς τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου για να μιλάμε για ανοσία της αγέλης, η οποία θα μας επιτρέψει να λειτουργήσουμε με μεγαλύτερη ελευθερία. Τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για πέταγμα της μάσκας. Πιο πριν όμως δεν πρέπει να το κάνουμε. Είναι σημαντικό να μην βοηθήσουμε τη δημιουργία πιο ανθεκτικών και πιθανώς πιο γρήγορα μεταδοτικών μεταλλάξεων. Κι επειδή το καλοκαίρι θα είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν θα πρέπει να ξεφύγουμε και θα πρέπει και τότε να είμαστε προσεκτικοί».