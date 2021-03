Κόσμος

Κορονοϊός - Λονδίνο: Ταραχές και συλλήψεις σε διαδήλωση κατά των μέτρων

Ταραχές ξέσπασαν σήμερα στο Λονδίνο, όταν διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τα μέτρα κατά της πανδημίας έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης, αψηφώντας την προειδοποίηση της αστυνομίας να μην προχωρήσουν στην κινητοποίησή τους.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έκανε 33 προσαγωγές, κυρίως για παραβίαση των μέτρων κατά της πανδημίας. Περίπου 10.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα και φώναζαν συνθήματα όπως «Μην καταστρέφετε τη ζωή των παιδιών μας» και «Ψεύτικη πανδημία». Οι διαδηλωτές, που δεν τηρούσαν τις αποστάσεις, κρατούσαν πλακάτ και άναψαν φωτοβολίδες.

Με βάση τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Ωστόσο, οι αντιδράσεις σε αυτόν τον περιορισμό εντάθηκαν αυτήν την εβδομάδα, ιδίως μετά τη διάλυση, από τις αστυνομικές αρχές, της κινητοποίησης στη μνήμη της 33χρονης Σάρας Έβεραρντ, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ένας αστυνομικός κατηγορείται για την απαγωγή και τη δολοφονία της γυναίκας.

Περισσότεροι από 60 βουλευτές, με επιστολή τους προς την υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ, ζήτησαν την Παρασκευή να επιτραπούν οι διαδηλώσεις και η συμμετοχή σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας να μην θεωρείται ποινικό αδίκημα. Στις αρχές της εβδομάδας οργανώθηκαν τρεις συνεχόμενες νύχτες κινητοποιήσεων στο Λονδίνο, με αφορμή τη διάλυση της αγρυπνίας για την Έβεραρντ.

Το υπουργείο Εσωτερικών, όταν ρωτήθηκε για την επιστολή των βουλευτών, απάντησε ότι η εντολή που έχει δοθεί στους πολίτες να παραμείνουν στο σπίτι τους ισχύει μέχρι τις 29 Μαρτίου και όταν αρθεί μπορούν να ξαναρχίσουν οι κινητοποιήσεις, αρκεί οι συμμετέχοντες να συμφωνήσουν ότι θα τηρούν τις αποστάσεις. Η αστυνομία προειδοποιεί ότι όσοι παραβιάζουν τα μέτρα θα συλληφθούν ή θα τους επιβληθεί πρόστιμο.