Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο εορτασμός στη Μητρόπολη Αθηνών (εικόνες)

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας τελέστηκε η Συνοδική Θεία Λειτουργία. Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, τελέσθηκε σήμερα, Α' Κυριακή των Νηστειών, η Συνοδική Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη Αθηνών.

Το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ενώ συλλειτούργησαν οι συνοδικοί μητροπολίτες Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού Κύριλλος και Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης Αντώνιος. Τελετάρχης ήταν ο μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ.

Το “παρών” έδωσαν μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, πρέσβεις ορθόδοξων κρατών, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, με την τήρηση όλων των ενδεδειγμένων υγειονομικών μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Τον πανηγυρικό της ημέρας, κατά την οποία η Εκκλησία τιμά την αναστήλωση των Ιερών Εικόνων, εκφώνησε ο συνοδικός μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημερινή Περικοπή της Καινής Διαθήκης - στη θεία κλήση του Κυρίου προς τον Ναθαναήλ - για να τονίσει ότι «η Εκκλησιαστική Παράδοση την τοποθέτησε στο τυπικό της Α' Κυριακής των Νηστειών, για να μας βοηθήσει στο ταξίδι της πίστης-εμπιστοσύνης μας στην ανακάλυψη του θεανδρικού προσώπου του Χριστού».

Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι ο εκάστοτε Ορθόδοξος Ναθαναήλ γνωρίζεται με τον Χριστό, στρέφεται προς τον εσωτερικό του κόσμο γεννάται ως πρόσωπο και ανοίγεται στον Θεό και στον συνάνθρωπο και με αφορμή τη σημερινή κατάσταση συμπλήρωσε ότι «η κατανόηση της περιόδου της πανδημικής νόσου COVID-19 που ζούμε επώδυνα δεν αίρει τη δυνατότητα του ανθρώπου να γίνει πρόσωπο και να βιώσει την υπόσταση. Αντίθετα, αποτελεί ευκαιρία ανάδειξης της προσωπικότητας του κάθε πιστού και του αυθεντικού τρόπου της εν Χριστώ ζωής». Ολοκληρώνοντας τον λόγο του, ο μητροπολίτης Ιλίου τόνισε ότι «είναι η πανδημία μια αφορμή να απελευθερωθούμε από τον ατομοκεντρικό τρόπο ζωής, από τον ατομοκεντρικό τρόπο σκέψης. Το άτομο είναι κατηγορία κοινωνιολογική και βιολογική, που ανήκει ολότελα στη φύση. Είναι μέρος του φυσικού όλου, από το οποίο αποκόβεται με αντίθεση, με οροθεσία, με απομόνωση. Αν το άτομο μετασχηματισθεί σε πρόσωπο, τότε απαιτεί το πέρασμά του στην υπόσταση. Η υπόσταση είναι κατηγορία πνευματική. Δεν είναι μέρος, αλλά περιέχει μέσα της το όλο και τούτο εξηγεί την ικανότητά της να γίνεται ενυπόστατη. Είναι αφορμή η πανδημία να ελευθερωθούμε από τον στείρο και μονολιθικό λόγο, που δεν αντέχει τον διάλογο και να αποκτήσουμε την εμπειρία του Προσώπου, που διαλέγεται… Του Προσώπου στο οποίο αποκαλύπτει ο Θεός την Αλήθειά Του».

Προ της Απολύσεως της Θείας Λειτουργίας αναγνώσθηκε τμήμα του «Συνοδικού της Ορθοδοξίας» κατά την παράδοση και την τάξη της Εκκλησίας, σε ανάμνηση του γεγονότος της Αναστήλωσης των ιερών εικόνων.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Του χρόνου όλα θα είναι καλύτερα

«Η Ορθοδοξία μας και η πατρίδα μας να είναι πάνω από όλες μας τις σκέψεις και όλες μας τις φροντίδες», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατά την έξοδό του από τη Μητρόπολη Αθηνών. Επιπρόσθετα, ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στο νόημα της ημέρας και τη σπουδαιότητά της στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, με την επισήμανση ότι θα ήταν καλύτερα αν ήταν αλλιώς οι συνθήκες και εορτάζαμε όλοι μαζί με την παρουσία πιστών. Εξέφρασε, ωστόσο, την πεποίθηση ότι του χρόνου όλα θα είναι καλύτερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατόπιν συνεννοήσεως με τον Μακαριώτατο, το καθιερωμένο επίσημο γεύμα, προς τιμήν του Προέδρου και των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος την μεγάλη αυτή ημέρα της εορτής της Ορθοδοξίας, αναβλήθηκε, λόγω των επιβαρυμένων επιδημιολογικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας, για εύθετο χρόνο, όταν το επιτρέψουν τα υγειονομικά μέτρα.