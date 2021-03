Υγεία - Περιβάλλον

Λουράντος στον ΑΝΤ1: έως 50 λεπτά για κάθε self test στα φαρμακεία

Τι λέει ο Πρ. των Φαρμακοποιών Αττικής για την αποζημίωση που θα ζητείται από το Κράτος ή τους πολίτες και για την διανομή των τεστ.

«Δεν μπορεί να γίνει στο φαρμακείο η διενέργεια των self test, χρειάζεται «στολή αστροναύτη» για να γίνει αυτή η διαδικασία», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Κώστας Λουράντος, Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.

Όπως σημείωσε, «χρειαζόμαστε χρόνο και να υπάρχουν άλλες παράμετροι για να γίνουν τα τεστ στα φαρμακεία και εκτιμήσαμε το κόστος αυτό στα 15 ευρώ, για να γίνουν τα τεστ στα φαρμακεία. Με αυτήν την σύγχυση, έγινε επίθεση στους φαρμακοποιούς ότι ζητάμε 15 ευρώ για να διανείμουμε», επίθεση που είχε και πολιτικές προεκτάσεις, όπως τόνισε ο κ. Λουράντος.

Για την διανομή μέσω των 11.000 φαρμακείων των self test δωρεάν για τους πολίτες, είπε ότι «θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση του Κράτους με τις φαρμακαποθήκες για να υπάρξει αυτό το κανάλι διανομής των δωρεάν τεστ στα φαρμακεία. Ακόμη, λένε να γίνονται δωρεάν όλες οι διαδικασίες από το φαρμακείο, ενώ ήδη εμείς παρέχουμε προσωπικό και χώρο και έχουμε κάνει πολλές υποχωρήσεις στο όνομα του κορονοϊού. Εμείς θα πρέπει να δεχθούμε τον πολίτη, να ψάξουμε στο σύστημα με το ΑΚΜΑ του, να καταχωρίσουμε αυτούς που πήραν τεστ και να γίνει όλη η διαδικασία. Για αυτήν την διαδικασία εμείς ζητούμε μια νόμιμη αποζημίωση, της τάξης των 30-50 λεπτών ανά τεστ».

Ανέφερε ότι «το self test είναι εύκολο να γίνει, ωστόσο είναι πιθανό αρκετοί να καταφεύγουν στους φαρμακοποιούς για βοήθεια, κυρίως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας χωρίς τα παιδιά κοντά τους, δεδομένου ότι ήδη πολλοί δυσκολεύονται και με το πανεύκολο τεστ ζαχάρου, για το οποίο έρχονται στα φαρμακεία», λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για ελάχιστη αποζημίωση ανά τεστ και σημειώνοντας χαρακτηριστικά «το τζάμπα δεν το εκτιμάει κανείς» και ότι το Κράτος θα πρέπει να δίνει αυτήν την αποζημίωση ανά τεστ.

Ο κ. Λουράντος υποστήριξε ότι τα φαρμακεία έχουν υποστεί μεγάλη ζημία τον τελευταίο χρόνο και πως «ότι είμαστε ανοικτοί και δουλεύουμε, δεν σημαίνει ότι κερδίζουμε».

Τέλος, απάντησε στις αιτιάσεις της ΝΔ ότι τα φαρμακεία είχαν γίνει προεκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι αυτό που είχε δηλώσει και ξαναδηλώνει, είναι πως όποιος βάλλει κατά των συμφερόντων των φαρμακοποιών, θα μας βρει όλους απέναντι του.