Αθλητικά

Επιμένει για Τσιμίκα η Γαλατασαράι

Η Γαλατασαράι επιμένει για τον Κώστα Τσιμίκα. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ η «Γαλατά» θέλει να αποκτήσει το καλοκαίρι τον 24χρονο Ελληνα διεθνή αμυντικό, ο οποίος δεν είναι στα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Τσιμίκας, που μεταγράφηκε το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό στη Λίβερπουλ με 11 εκατ. λίρες, αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών αλλά και μόλυνσης με covid-19, που δεν του επέτρεψαν να έχει τις ευκαιρίες που θα ήθελε.

Ο ίδιος έχει παίξει συνολικά 135 λεπτά στο Premier League και το Champions League, με 130 από αυτά να ήρθαν στην Ευρώπη και πέντε στην εντός έδρας ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι.