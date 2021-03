Τεχνολογία - Επιστήμη

Άρης: Εντυπωσιακά σχέδια για την πρώτη πόλη στον “κόκκινο πλανήτη” (βίντεο)

Αμερικανοί επιστήμονες εκτιμούν πως το φιλόδοξο σχέδιο θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Στις αρχές του 20ου αιώνα, το μεγάλο όνειρο της επιστημονικής φαντασίας ήταν ο εποικισμός του Άρη. Σήμερα οι επιστήμονες εκτιμούν πως σε λιγότερα από 100 χρόνια η ανθρωπότητα θα το έχει καταφέρει.

Στούντιο αρχιτεκτονικής ανοίγει ένα “παράθυρο” στο μέλλον και παρουσιάζει την Nuwa. Την πρώτη πόλη στον “κόκκινο πλανήτη” με προβλεπόμενο πληθυσμό 250.000 ατόμων.

Ειδικά σχεδιασμένη για να προστατεύεται από την ακτινοβολία και τους μετεωρίτες, η πόλη θα αναπτυχθεί μετά την αρχική φάση με τοπικούς πόρους, χωρίς να εξαρτάται για την επιβίωση της από τη Γη.

Οι επιστήμονες της SpaceX του Έλον Μάσκ, που έθεσε σε τροχιά άλλους 60 διαδικτυακούς δορυφόρους, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ανάπτυξης ενός διαστημικού ευρυζωνικού δικτύου, εκτιμούν πως μπορούν να φέρουν εις πέρας τη μεγάλη αποστολή: να στείλουν άνθρωπο στον Άρη μέχρι το 2035 και λίγα χρόνια μετά να ξεκινήσει το σχέδιο για μόνιμη παραμονή των αστροναυτών σε μια βάση, που θα εξελιχθεί στην πρώτη πόλη στον “κόκκινο πλανήτη”.