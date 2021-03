Κοινωνία

Χειροπέδες για κλοπή ακριβών ρολογιών

Δεν ήταν πολλά, ήταν όμως ακριβά. Ο συλληφθείς δεν είχε υπολογίσει το ένταλμα σύλληψης από άλλη χώρα.

Χειροπέδες σε έναν άνδρα σε βάρους του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για κλοπές ρολογιών στην Ελβετία πέρασαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Ο 48χρονος Ρουμάνος, όπως φαίνεται είχε… αδυναμία στα ακριβά ρολόγια, όμως φαίνεται πως δεν υπολόγισε ότι σε βάρος του είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης, η Ιντερπόλ Βέρνης.

Και αυτό γιατί όταν έφτασε χθες στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από το Βουκουρέστι, οι αστυνομικοί μετά από έλεγχο του πέρασαν χειροπέδες, αφού διαπίστωσαν ότι είναι καταζητούμενος για την κλοπή τεσσάρων πανάκριβων ρολογιών από την Ελβετία.

Η αξίας τους; 1.230.000 ελβετικά φράγκα, ξεπερνά δηλαδή το 1.000.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ώστε να εκδοθεί στην Ελβετία.