Παυλάκης για lockdown: εικόνες Μπέργκαμo, αν γίνει τώρα άρση

Γιατί κρούει «καμπανάκι κινδύνου», ζητώντας να μην υπάρξει ούτε η ελάχιστη χαλάρωση μέτρων, ο διακεκριμένος ιατρός στις ΗΠΑ.

«Άσχημες» χαρακτήρισε τις επόμενες δυο εβδομάδες ο γιατρός και διακεκριμμένος ερευνητής στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης, αναφορικά με την πανδημία του κορονοϊού. Ο κ. Παυλάκης, μιλώντας στο Open, δεν έκρυψε την ανησυχία του για το την κορύφωση του τρίτου κύματος κορονοϊού στη χώρα μας και τόνισε πως «αν δεν υπήρχαν τα μέτρα η Ελλάδα θα ήταν σε επίπεδο διάλυσης τύπου Βραζιλίας». Μάλιστα υπογράμμισε ότι «ο Απρίλιος πρέπει να θεωρηθεί χαμένος, είμαστε ακόμη στην κορυφή ενός τεράστιου επιδημικού κύματος, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές» αφού αν γίνει τώρα μικρό άνοιγμα, θα δούμε εικόνες Μπέργκαμο.

«Είμαι επιφυλακτικός για τη σταθεροποίηση. Οι επόμενες δυο εβδομάδες θα είναι άσχημες, θα έχουμε σκαμπανεβάσματα και αύξηση θανάτων. Είμαστε στην κορυφή του κύματος και δεν θα συνεχίσει να επεκτείνεται τόσο πολύ. Δεν είναι σίγουρο και εξαρτάται και από τη συμπεριφορά του πληθυσμού. Τα μέτρα αποδίδουν γιατί αν δεν υπήρχαν η Ελλάδα θα ήταν σε επίπεδο διάλυσης τύπου Βραζιλίας. Τα μέτρα δουλεύουν στον βαθμό που εφαρμόζονται. Αν μια μειοψηφία τα αγνοεί τότε δεν δουλεύουν τέλεια. Την Ελλάδα την έχει σώσει ένα «τείχος των σωφρόνων» που τηρούν τα μέτρα και έχει έτσι αποφύγει τα χειρότερα», ανέφερε. Όπως ανέφερε ο κ. Παυλάκης οι μεταλλάξεις και τα νέα στελέχη του κορονοϊού έχουν προκαλέσει τα νέα μεγάλα κύματα της επιδημίας.

«Η Κρήτη έχει καταληφθεί από το βρετανικό στέλεχος, όπως και περιοχές της Αττικής. Είναι δύσκολο να σταματήσουν τα νέα στελέχη του ιού. Μια μάσκα που φοράμε τη μισή μέρα καλά και τη μισή στο σαγόνι, δεν προστατεύει. Είναι μύθος ότι το έξω μας προστατεύει, θυμάστε το καλοκαίρι πανηγύρια όπου υπήρξε διασπορά του ιού. Κάθε άνοιγμα φέρνει περισσότερες επαφές. Οποιαδήποτε κίνηση, ακόμη και τα κομμωτήρια που άνοιξαν ή μικρές κινήσεις μπορεί να παρεξηγηθούν από μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Περισσότερες επαφές σημαίνει περισσότερες μεταδόσεις του ιού. Προσπαθούμε με έναν παράλογο τρόπο να δούμε ένα λογικό αποτέλεσμα”.

«Θα έχουμε Μπέργκαμο»

«Αν γίνει μικρό άνοιγμα τώρα, θα έχουμε σε μια εβδομάδα μια εκτίναξη των κρουσμάτων, θα έχουμε Μπέργκαμο, θα έχουμε Πορτογαλία. Τα μέτρα δουλεύουν, τα υπόλοιπα είναι φαιδρά και εξωεπιστημονικά. Πρέπει να δεχόμαστε ότι δεν έχουμε την τέλεια λύση, έχουμε το κακό και το χειρότερο. Μαγική λύση δεν υπάρχει. Η καλύτερη από τις κακές λύσεις είναι να εντατικοποιήσουμε τα μέτρα που υπάρχουν τώρα. Στο πρώτο κύμα δεν υπήρξε πολύς ιός γιατί τον σταματήσαμε, ήταν μικρό κύμα γιατί το μικρύναμε. Από τα τέλη Αυγούστου ήταν προφανές ότι έρχεται νέο κύμα, αν είχαμε 2-3 βδομάδες σκληρή καραντίνα θα το είχαμε ανακόψει» τόνισε ο χαρακτηριστικά. Από τα λάθη που έγιναν μπορεί να χρειαστεί να θυσιαστεί το Πάσχα

Επίσης τόνισε πως «αν θυσιαστεί μέρος του Πάσχα και υπάρξει μικρό άνοιγμα, ελπίζουμε για ένα καλό καλοκαίρι. Αυτό θα εξαρτηθεί και από την επόμενη εβδομάδα όμως. Αν δεν ανακάμψει η οικονομία το καλοκαίρι, θα γίνουν πολύ άσχημα τα πράγματα. Από τα λάθη που έγιναν μπορεί να χρειαστεί να θυσιαστεί το Πάσχα. Η γραμμή άμυνας είναι εμβολιασμοί και προετοιμασία για το καλοκαίρι».

«Χαίρομαι που η κυβέρνηση άντεξε και την προηγούμενη πίεση. Οι λογικοί άνθρωποι είναι αντίθετοι στο ακορντεόν. Ο Απρίλιος πρέπει να θεωρηθεί χαμένος, είμαστε ακόμη στην κορυφή ενός τεράστιου επιδημικού κύματος, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Έχουν γίνει λάθη, αλλά είναι δύσκολο στη φωτιά της μάχης να πάρεις όλες τις σωστές αποφάσεις. Τα τεστ θα βοηθήσουν αλλά το κύριο όπλο μας είναι τα εμβόλια και η Ευρώπη δεν τα έχει πάει τέλεια. Μέχρι το καλοκαίρι δεν νομίζω να υπάρξει επάρκεια εμβολίων. Ανοίγματα με το σταγονόμετρο μετά το Πάσχα. Αν πέσουν στον Απρίλη τα κρούσματα να ανοίξει το λιανεμπόριο. Η τελευταία γραμμή άμυνας της Ελλάδας είναι να σωθεί το καλοκαίρι και να ανακάμψει όλη η οικονομία» σημείωσε ο κ. Παυλάκης.