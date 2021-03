Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Self Test: Επίδειξη της διαδικασίας βήμα-βήμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εστιάτορας στη Γερμανία, όπου χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα τεστ εδώ και δύο εβδομάδες,παρουσίασε τη διαδικασία στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.