Γρίπη των πτηνών: Συναγερμός μετά από κρούσμα σε πελεκάνο

Συστάσεις για μέτρα με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών.

Μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών συστήνει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μετά τον εντοπισμό του ιού σε νεκρό πελεκάνο, στη λίμνη της Καστοριάς.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που πάρθηκαν από νεκρά πουλιά πέριξ της λίμνης Καστοριάς και εξετάστηκαν στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη γρίπη των πτηνών, ανιχνεύθηκε το γονίδιο του ιού της γρίπης των πτηνών τύπου Α σε νεκρό πελεκάνο της λίμνης.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Κτηνιατρικής της ΠΔΜ Σωκράτη Ηλιάδη, από τα έως σήμερα δεδομένα, ο συγκεκριμένος τύπος του ιού προσβάλλει αποκλειστικά τα πτηνά, ενώ πιο ευαίσθητα στη νόσο είναι τα πουλερικά (όρνιθες, γαλοπούλες κλπ). Τα άγρια πτηνά και κυρίως τα υδρόβια (αγριόπαπιες, αγριόχηνες, κύκνοι) φιλοξενούν και απεκκρίνουν τους ιούς της γρίπης τύπου Α, χωρίς κάποιες φορές να νοσούν.

Ο κ. Ηλιάδης επισημαίνει ότι εξαιτίας της άγριας ορνιθοπανίδας «μπορεί να υπάρξει αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης της νόσου σε μονάδες εκτρεφόμενων πουλερικών» και ως εκ τούτου συστήνει οι ιδιοκτήτες τους «να αποκλείσουν με ειδικά δίκτυα την επαφή των πτηνών τους με την άγρια πανίδα» και να υπάρχουν μέτρα υγιεινής στις μονάδες εκτροφής. Σημειώνει ακόμη ότι πρέπει «να τηρούνται με αυστηρότητα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει τη φροντίδα των πτηνών».

Επίσης, τα πουλερικά δεν πρέπει να ποτίζονται με νερό που προέρχεται από δεξαμενή που είναι εκτεθειμένη στο περιβάλλον και στα άγρια πτηνά ενώ επισημαίνεται ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης σε μονάδες που βρίσκονται σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων από τους υδροβιότοπους της δυτικής Μακεδονίας.

Τα μέτρα αποτροπής εξάπλωσης της νόσου απευθύνονται και στους κυνηγούς που έρχονται σε επαφή με άγρια πτηνά, όπου συστήνεται να «είναι προσεκτικοί, να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν τα οχήματα και τον κυνηγετικό τους εξοπλισμό, να μην σιτίζουν πουλερικά ή κατοικίδια (σκύλους, γάτες) με υπολείμματα θηραμάτων και να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής κατά τον καθαρισμό και τη μαγειρική προετοιμασία των πτερωτών θηραμάτων τους».

Σε περιπτώσεις δε, που παρατηρηθεί αυξημένη θνησιμότητα πουλερικών, οι πτηνοτρόφοι θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την κτηνιατρική υπηρεσία.