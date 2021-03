Πολιτική

Πέθανε ο Νίκος Καϊμάκης

Έφυγε από την ζωή ο Νίκος Καϊμάκης. Συλλυπητήρια ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εξέφρασε τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του για την απώλεια του Νίκου Καϊμάκη.

«Ο Νίκος Καϊμάκης υπήρξε σπάνιος αγωνιστής με μακρά πορεία, σταθερά ως κεντρικό συνδικαλιστικό στέλεχος του ευρύτερου χώρου του ΚΚΕ Εσωτερικού» τονίζει σε ανακοίνωσή του.

«Διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΚΚΕ Εσωτερικού, στη συνέχεια του ΚΚΕ Εσωτερικού – Ανανεωτική Αριστερά, καθώς και αργότερα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού» σημειώνει.

«Παράλληλα είχε πλούσια συνδικαλιστική δράση, ως μέλος της Γραμματείας του Αντιδικτατορικού Εργατικού Μετώπου. Υπήρξε, ακόμα, μέλος του Προεδρείου ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και της διοίκησης της ΓΣΕΕ. Επιπλέον διετέλεσε διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού» υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.