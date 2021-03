Οικονομία

Τα μέτρα για τη στήριξη της αγοράς εργασίας

Οι προστατευτικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους και ανέργους που ισχύουν για τον Απρίλιο.

Διατηρούνται σε ισχύ και τον Απρίλιο οι προστατευτικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους και ανέργους, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας.

Όπως επισημάνθηκε, τα μέτρα για τον Απρίλιο έχουν εκτιμώμενο κόστος 695 εκατ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για το συνολικό “δίχτυ προστασίας” μόνο από το Υπουργείο Εργασίας υπερβαίνει τα 7,1 δισ. ευρώ και οι ωφελούμενοι από τις δράσεις του Υπουργείου Εργασίας ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα για τον Απρίλιο περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ανά την επικράτεια που πλήττονται σημαντικά, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενη επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

Για τον Απρίλιο θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται η διευρυμένη λίστα των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) Μαρτίου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις με τα ίδια κριτήρια που ίσχυαν κατά το μήνα Μάρτιο και για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, χωρίς να ισχύουν κριτήρια υπαγωγής στο μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους. Κόστος 330 εκατ. ευρώ.

Δίνεται δώρο Πάσχα επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επί αναλογία των ημερών αναστολής, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021. Κόστος 210 εκατ. ευρώ.

2. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις θα ανασταλεί για έναν μήνα η καταβολή όχι μόνο βεβαιωμένων φορολογικών, αλλά και βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών.

3. Επιδοτούνται οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας έως και τον Ιούνιο του 2021. Κόστος για επιπλέον τρεις μήνες: 3 εκατ. ευρώ.

4. Οι καλλιτέχνες που είναι ενταγμένοι στο μητρώο καλλιτεχνών θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού και για τον Μάρτιο του 2021. Κόστος 16 εκατ. ευρώ.

5. Συνεχίζεται η επιδότηση του πολιτισμού για κενές θέσεις σε θέατρα, κινηματογράφους, μουσικές σκηνές και χώρους συναυλιών και παραστάσεων, έως και τον Μάρτιο του 2021. Το κόστος των επιπλέον τριών μηνών ανέρχεται σε 19 εκατ. ευρώ.

6. Επαγγέλματα ειδικών κατηγοριών του τουρισμού (ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί, κλπ) θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ κατά τον Μάρτιο του 2021. Κόστος περί το 1 εκατ. ευρώ.

7. Στα επιδόματα ανεργίας που λήγουν έως τέλη Μαρτίου δίνεται παράταση δύο μήνες. Κόστος 77 εκατ. ευρώ.

8. Επεκτείνεται το μέτρο “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” έως και τον Ιούνιο του 2021. Δίνεται δώρο Πάσχα επί της καταβαλλόμενης ενίσχυσης σε όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021. Εκτιμώμενο κόστος: 38 εκατ. ευρώ.