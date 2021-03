Υγεία - Περιβάλλον

Νέο όνομα για το εμβόλιο της AstraZeneca

Γιατί άλλαξε όνομα το εμβόλιο. "Φρένο" στους εμβολιασμούς με Astrazeneca έβαλε η Γερμανία.

Νέο όνομα απέκτησε το εμβόλιο της AstraZeneca. Από εδώ και στο εξής, στην Ευρώπη αποκαλείται Vaxzevria.

Μια αλλαγή που θα συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από νέα συσκευασία. Το ίδιο το εμβόλιο παραμένει αμετάβλητο.

Όπως τονίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) στην ιστοσελίδα του «το Vaxzevria είναι ένα εμβόλιο για την αποτροπή της COVID-19 για ανθρώπους άνω των 18 χρόνων. Είναι παρασκευασμένο από άλλο ιό (της οικογένειας του αδενοϊού) που έχει τροποποιηθεί για να περιέχει το γονίδιο για την παρασκευή πρωτεΐνης από τον SARS-CoV-2. Το Vaxzevria δεν περιέχει τον ίδιο τον ιό και δεν μπορεί να προκαλέσει COVID-19».

Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς εμβόλιο που στις αρχές Μαρτίου είχε σταματήσει να χορηγείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω φόβων για πρόκληση θρομβώσεων μέχρι που ο ΕΜΑ το χαρακτήρισε «ασφαλές» και «αποτελεσματικό».

Γερμανία: Αναστολή του εμβολίου AstraZeneca σε γυναίκες κάτω των 60 ετών

Η κυβέρνηση του Βερολίνου ανέστειλε την χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca κατά της Covid-19 για γυναίκες κάτω των 60 ετών, μετά την διαπίστωση 31 περιστατικών θρομβώσεων. Τη χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου είχαν προηγουμένως αναστείλει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βερολίνου και άλλα νοσοκομεία στην Γερμανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Ινστιτούτο «Paul Ehrlich», αρμόδιο για τα εμβόλια στην Γερμανία, έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα 31 περιπτώσεις σπάνιας θρόμβωσης, έπειτα από εμβολιασμό με το σκεύασμα της AstraZeneca. Εννέα από τα περιστατικά κατέληξαν, ενώ με εξαίρεση δύο περιπτώσεις, όλα αφορούν γυναίκες ηλικίας μεταξύ 20 και 63 ετών. Οι δύο άνδρες ήταν 36 και 57 ετών.

Σε αυτά τα στοιχεία παρέπεμψε πριν από λίγο και η υπουργός Υγείας του κρατιδίου του Βερολίνου Ντιλέκ Καλαϊτζί, ανακοινώνοντας την αναστολή χρήσης του για την συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Charite τόνισε ότι «αυτό το βήμα είναι απαραίτητο, διότι έχουν διαπιστωθεί νέα περιστατικά θρομβώσεων σε γυναίκες στην Γερμανία». Ο ίδιος διευκρίνισε πάντως ότι στο Charite δεν υπήρξε ανάλογο περιστατικό, ενώ έχουν χορηγηθεί ήδη 16.000 δόσεις εμβολίων στο προσωπικό, εκ των οποίων τα περισσότερα της AstraZeneca.

Την προληπτική αναστολή χρήσης του εμβολίου σε γυναίκες κάτω των 55 ετών αποφάσισε σήμερα και το Νοσοκομείο Vivantes του Βερολίνου, επισημαίνοντας ότι η οδηγία αφορά κυρίως το προσωπικό του.

Σε αντίστοιχες κινήσεις προέβησαν ήδη και νοσοκομεία στην Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, όπου υπήρξαν μάλιστα και δύο περιστατικά θρομβώσεων. Μία 47χρονη γυναίκα πέθανε, ενώ μία 27χρονη έχει στο μεταξύ αναρρώσει.

