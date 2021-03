Κοινωνία

Lockdown: ανακοινώσεις Χαρδαλιά για χαλάρωση των μέτρων

Συνεδριάζει η επιτροπή των λοιμωξιολόγων. Ανακοινώσεις από Κικίλια και Χαρδαλιά στις 19:00 για χαλάρωση των μέτρων. Πάνω από 3.000 κρούσματα αναμένονται και σήμερα.

Μονόδρομος είναι το ελεγχόμενο άνοιγμα των εμπορικών δραστηριοτήτων, παρά την εκτόξευση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας.

Αυτήν την ώρα συνεδριάζει η επιτροπή των Λοιμωξιολόγων για να εξετάσει όλα τα πιθανά σενάρια χαλάρωσης των μέτρων, ενώ η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στο Υπουργείο Υγείας, από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, με τη συμμετοχή και του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά.

Μετά το χθεσινό ρεκόρ κρουσμάτων και παρά το ότι αναμένονται και σήμερα πάνω από 3.000 κρούσματα, οι ειδικοί θα εισηγηθούν στη κυβέρνηση ένα σχέδιο αποσυμπιέσεις του lockdown που θα οδηγήσει με ασφάλεια στη μερική άρση των περιορισμών.

Πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι το λιανεμπόριο να ανοίξει από τη Δεύτερα, με το σύστημα που έχει σχεδιαστεί με αποστολή SMS στο 13032 και χρονικό περιορισμό στα ψώνια των πολιτών. Ωστόσο οι επιστήμονες θα αποφασίσουν εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δεν επιλέγεται η μέθοδος της παράδοσης εκτός, «γιατί κάποια καταστήματα δεν μπορούν να δουλέψουν με αυτό τον τρόπο και κατά συνέπεια δεν θέλουμε να δημιουργηθούν συνθήκες αθεμίτου ανταγωνισμού».

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι το υπουργείο, εισηγήθηκε μαζί με τα κομμωτήρια να ανοίξουν και τα ινστιτούτα αισθητικής για να μην μεταφέρεται η πελατεία στους γιατρούς αλλά στην επιτροπή υπάρχουν επιφυλάξεις.

Οι επιστήμονες πάντως φαίνεται να έχουν συμφωνήσει στην απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων από το Σάββατο, ενώ η επανέναρξη των δια ζώσης μαθημάτων των Λυκείων και ενδεχομένως των Γυμνασίων φαίνεται πως θα γίνει στις 12 Απριλίου. Όσο γι την επαναλειτουργία των Δημοτικών φαίνεται ότι μετατίθεται χρονικώς.

«Αναμένουμε τις εισηγήσεις της επιτροπής, οι οποίοι θα λάβουν υπόψιν τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία δεν είναι ενθαρρυντικά και από την άλλη είναι το γεγονός πως πλέον η κόπωση των πολιτών είναι εμφανής. Η κούραση του κόσμου είναι δεδομένη», είπε ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ τόνισε πως «αν υπάρχει ένα θετικό νέο είναι πως τις τελευταίες ημέρες είδαμε μία ισορροπία στις εισαγωγές και τα εξιτήρια».

