“The 2Night Show” - Πένυ Αγοραστού: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον χαμό του αδερφού της (βίντεο)

Μια συγκινητική συνέντευξη παραχώρησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η Πένυ Αγοραστού, η οποία μίλησε για τον θάνατου του αδελφού της πριν από 16 χρόνια που την σημάδεψε.

Η Πένυ Αγοραστού για πρώτη φορά στην παρέα του «The 2Night Show».

Η όμορφη ηθοποιός από την τηλεοπτική σειρά «Έλα Στη Θέση Μου» μίλησε για τη ζωή της και αναφέρεται στον χαμό του αγαπημένου αδελφού της, σε ηλικία 16 ετών, που την σημάδεψε.

Αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία, η οποία πέρασε από διάφορα στάδια, αφού εργάστηκε σαν δημοσιογράφος, αλλά και ταξίδεψε στους αιθέρες σαν αεροσυνοδός, πριν γίνει ηθοποιός. Τέλος, μίλησε για το νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα που έχει να κάνει με αρωματικά κεριά δικής της έμπνευσης.

