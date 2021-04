Κοινωνία

Καιρός: “Μίνι” καλοκαίρι στην χώρα

Ζέστη και ηλιοφάνεια σε όλη την επικράτεια. Πόσο θα "σκαρφαλώσει" ο υδράργυρος.

Το Σάββατο, ημέρα που αίρεται η απαγόρευση των διαδημοτικών μετακινήσεων ο καιρός στην χώρα θα είναι καλοκαιρινός!

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σημαντική άνοδο αναμένεται να παρουσιάσουν οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα κατά το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου θα είναι κατά μέσο όρο 7 έως 9 βαθμούς υψηλότερες σε σχέση με τις μέγιστες θερμοκρασίες της Πέμπτης, ενώ στην Αττική, στη Βοιωτία και στην Εύβοια η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι της τάξης των 10 έως 12 βαθμών Κελσίου.

