“Η Φάρμα”: η αποχώρηση, ο νέος αρχηγός και οι δύο υπηρέτες (βίντεο)

Ποια απόφαση πήρε ο Ερωτόκριτος. Γιατί η Μαρία Μιχαλοπούλου μπήκε στο στόχαστρο των γυναικών. Ποιος είναι ο νέος αρχηγός; Δείτε όλα όσα έγιναν στη "Φάρμα".

Την 4η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, αστεία, γέλια, εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, λειτούργησε γι’ άλλη μια φορά ως καταλύτης, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές…

Μία από αυτές ήταν η οικειοθελής αποχώρηση του Ερωτόκριτου Κιμιωνή, με αφορμή την απαγόρευση της παραγωγής να κοιμηθεί στο καλυβάκι των υπηρετών. "Πείτε μου φεύγω τώρα ή θα κοιμηθώ όπου γουστάρω και θα ξυπνήσω και θα φύγω το πρωί; Απάντησέ μου, σε παρακαλώ, τώρα. Λοιπόν, αποχωρεί ο Ερωτόκριτος. Πες μου τι να κάνω", δήλωσε ο Ερωτόκριτος απευθυνόμενος στην κάμερα.

Στη συνέχεια ο Σάκης Τανιμανίδης επισκέφτηκε τους παίκτες της Φάρμας και τους παρέδωσε το γράμμα που άφησε η Μαρία Σπυροπούλου, η παίκτρια που αποχώρησε τελευταία. Εκείνη στο γράμμα της ενημέρωνε τους πρώην συμπαίκτες της πως επέλεξε να ορίσει πρώτο υποψήφιο αρχηγό τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο.

Μετά την ψηφοφορία των παικτών, δεύτερος υποψήφιος αρχηγός αναδείχτηκε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος. Μετά από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνισμα, αρχηγός γι’ αυτή την εβδομάδα αναδείχτηκε ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος.

Ο αρχηγός έπρεπε να ορίσει τους δύο υπηρέτες, αλλά το παιχνίδι ερωτήσεων άλλαξε όλα τα δεδομένα...