Κόσμος

Τουρκία – Ερντογάν: απειλή για πραξικόπημα πίσω από την επιστολή 103 ναυάρχων

Τον κατηγορούν για ισλαμοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων, αμφισβητώντας ευθέως την πολιτική του!

Πολιτική αναταραχή επικρατεί στην Τουρκία, καθώς 103 απόστρατοι ναύαρχοι κατηγορούν τον Ερντογάν για ισλαμοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων, αμφισβητώντας ευθέως την πολιτική του!

Παράλληλα κατηγορούν τον Τούρκο Πρόεδρο για την κατάργηση της συνθήκης του Μοντρέ, που αφορά στο καθεστώς των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, με την οποία παραχωρείται στη Τουρκία ο πλήρης έλεγχός τους και εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα μη στρατιωτικά πλοία σε καιρό ειρήνης.

Οι 103 ναύαρχοι υποστηρίζουν ότι η Τουρκία μπορεί να αποχωρήσει από την συνθήκη, κάτι για το οποίο είχε προϊδεάσει προ ημερών και ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και έμπιστος του Ερντογάν, Μουσταφά Σεντόπ.

«Η Τουρκική Δημοκρατία, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπίσει δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις όπως έχει συμβεί στην ιστορία της», η φράση αυτή των Ναυάρχων θεωρήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση απειλή πραξικοπήματος.

Η συνθήκη του Μοντρέ μαζί με την συνθήκη της Λωζάννης θεωρούνται οι διεθνείς ιδρυτικές πράξεις της Τουρκικής Δημοκρατίας και οι συνθήκες με τις οποίες κατοχυρώθηκε η πλήρης ανεξαρτησία της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους κυριαρχίας του τουρκικού κράτους στα Στενά.

Αμέσως, η τουρκική κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι θεωρεί την ανακοίνωση των ναυτικών «απειλή πραξικοπήματος». «Να ξέρετε τα όριά σας» προειδοποιεί στην εν λόγω ανακοίνωση για την οποία η εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα.