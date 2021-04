Πολιτική

Πελώνη: Έκτακτο βοήθημα για τις κλειστές επιχειρήσεις

Αύριο το πρωί η κυβέρνηση ανακοινώνει το επιπλέον μέτρο, διεμήνυσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

«Αύριο το πρωί η κυβέρνηση ανακοινώνει επιπλέον μέτρο που θα αφορά τις επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, που θα παραμείνουν κλειστές το μήνα Απρίλιο με κυβερνητική εντολή» ανέφερε με ανακοίνωση της η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Μεταξύ άλλων απαντώντας στον κ. Τσίπρα σημείωσε: «Για άλλη μια φορά ο κ. Τσίπρας αντί να προτείνει, βρίζει. Αντί να ασκεί θεσμική κριτική, ακολουθεί ρητορική καφενειακού επιπέδου.

Ως προς τους χαρακτηρισμούς, τους επιστρέφουμε ακέραιους. Η χώρα ατύχησε σε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση, να έχει αυτή την αξιωματική αντιπολίτευση. Κρίμα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της κ. Πελώνη:

Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις για τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη και την Αχαϊα ήταν εισήγηση των ειδικών, τους οποίους η κυβέρνηση ακούει.

Ας μας πει λοιπόν ο κ. Τσίπρας: Πρέπει να εμπιστευόμαστε τη γνώμη των επιστημόνων;

Ή ο ίδιος θέλει να τους ακούει μόνο όποτε οι εισηγήσεις του αρέσουν και δεν συνεπάγονται δυσάρεστες αποφάσεις;

Η κυβέρνηση έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, στηρίζει με κάθε τρόπο όσους πλήττονται.

Αύριο το πρωί η κυβέρνηση ανακοινώνει επιπλέον μέτρο που θα αφορά τις επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, που θα παραμείνουν κλειστές το μήνα Απρίλιο με κυβερνητική εντολή».

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Φιλιππίδη

Το έκτακτο βοήθημα επιβεβαίωσε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός στον κ. Φιλιππίδη η απόφαση για τα κλειστά καταστήματα ήταν των λοιμωξιολόγων και όχι επιλογή της κυβέρνησης.

