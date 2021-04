Πελετίδης σε Πέτσα: είμαστε με την πλάτη στον τοίχο - να ανοίξουν τα καταστήματα

Πολιτική

"Βγαίνουμε νικητές όταν βάζουμε όλοι πλάτη" τόνισε από την Πάτρα ο Στέλιος Πέτσας. Το αίτημα του Δημάρχου και οι αντιδράσεις των εμπόρων.

Το πώς μπορεί να υπάρξει αυξημένη επιδημιολογική επιτήρηση, προκειμένου να εντοπιστούν γρηγορότερα εστίες διασποράς και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η επιτήρηση με περισσότερα κλιμάκια και τεστ από τον ΕΟΔΥ, αλλά και για το τι μπορεί να γίνει, ώστε να περιοριστεί ο συνωστισμός που είναι μία αιτία διασποράς στην περιοχή της Πάτρας ήταν τα θέματα που συζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Στέλιος Πέτσας με τον δήμαρχο της πόλης Κώστα Πελετίδη, στη συνάντηση που είχαν σήμερα στο δημαρχείο Πάτρας.

Ο κ. Πέτσας που βρίσκεται στην αχαϊκή πρωτεύουσα και έχει μία σειρά επαφών με τοπικούς φορείς τόνισε μετά τη συνάντηση που είχε με τον κ. Πελετίδη: «Συζητήσαμε δύο πολύ βασικά θέματα που έθεσε ο δήμαρχος και παράλληλα είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε τηλεφωνικά και με τον επικεφαλής του ΕΟΔΥ, κ. Αρκουμανέα. Τα δύο βασικά σημεία που συζητήσαμε σε αυτή τη φάση, είναι το πώς μπορούμε να έχουμε μία αυξημένη επιδημιολογική επιτήρηση, προκειμένου να εντοπιστούν γρηγορότερα εστίες διασποράς και ταυτόχρονα να δούμε πώς μπορεί να ενισχυθεί αυτή η επιτήρηση με περισσότερα ενδεχομένως κλιμάκια και τεστ από τον ΕΟΔΥ. Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο των συζητήσεων που έχουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να περιοριστεί ο συνωστισμός που είναι μία αιτία διασποράς, εγώ αυτό που μπορώ να πω ότι συζητήσαμε σε πολύ καλό πνεύμα με τον δήμαρχο».

Όπως είπε ο κ. Πέτσας «βρίσκομαι στην Πάτρα, κατ’ εντολή του πρωθυπουργού, προκειμένου να αναδείξουμε ότι αυτή τη μάχη τη δίνουμε μαζί. Κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, επιχειρηματικός κόσμος και φυσικά οι πολίτες είμαστε σύμμαχοι και από αυτή τη μάχη βγαίνουμε νικητές όταν βάζουμε όλοι πλάτη».

Στο μεταξύ, με αφορμή τα φαινόμενα συνωστισμού, αλλά την συγκέντρωση εμπόρων της Πάτρας έξω από το δημαρχείο, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αναστολή επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου στην πόλη, ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε: «Απευθύνω έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν όσο είναι δυνατόν, παρά την κόπωσή τους, τις συγκεκριμένες περιοχές όπου υπάρχει συνωστισμός. Για τους ανθρώπους που διεκδικούν, το διεκδικητικό πλαίσιο είναι πολύ ευρύ, ένας τρόπος διεκδίκησης είναι οι συγκεντρώσεις, και τους παρακαλώ να δουν για τις επόμενες δυο - τρεις εβδομάδες, μέχρι το Πάσχα, το διεκδικητικό πλαίσιο να προωθείται με άλλους τρόπους και να αποφύγουμε όσο είναι δυνατόν τέτοιου είδους συγκεντρώσεις που μπορεί να είναι αιτία διασποράς». Όσον αφορά τους εργασιακούς χώρους, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι «μιλήσαμε με τον δήμαρχο για μία αυξημένη επιδημιολογική επιτήρηση όσο είμαστε σε μία τόσο δύσκολη κατάσταση και αυτό θα το δούμε άμεσα με τον ΕΟΔΥ».

Σχετικά με τις διαμαρτυρίες των εμπόρων, για την αναστολή επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου, ο Στέλιος Πέτσας, είπε ότι «θα ακολουθήσει συζήτηση στο Επιμελητήριο Αχαΐας με τον επιχειρηματικό κόσμο και μετά θα είμαι σε θέση να μεταφέρω στον πρωθυπουργό, το τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα, δηλαδή σήμερα και αύριο, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει κάποια περίπτωση να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο άμεσα, μπροστά σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που έχουμε μέχρι τώρα».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης ανέφερε ότι «συναντηθήκαμε με τον Στέλιο Πέτσα για να δούμε το ζήτημα των καταστημάτων σε σχέση με την απόφαση που ελήφθη για να μην ανοίξουν» και πρόσθεσε: «Εμείς αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ότι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, ότι πρέπει να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα για να προστατευθεί η υγεία και αναλύσαμε και τα αιτήματα, τα οποία είχαμε κατά καιρούς βάλει». Παράλληλα, συνέχισε, «η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν απαιτεί μόνο περιγραφή, αλλά απαιτεί και μέτρα εκτάκτου ανάγκης και αυτά θέσαμε στον κύριο υπουργό, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τον οποίο διατρέχει η πόλη μας εξαιτίας της πανδημίας».

Όσον αφορά στην απόφαση για αναστολή επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου, ο Κώστας Πελετίδης είπε ότι «ζητήσαμε από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της και να ανοίξουν τα καταστήματα, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα», προσθέτοντας ότι «καθήκον όλων μας και όλης της πόλης είναι να πάρει και ο καθένας τα μέτρα που του αναλογούν, δηλαδή η κυβέρνηση τα δικά της, η υγειονομική περιφέρεια τα δικά της, ο δήμος τα δικά του στους χώρους εργασίας και ο εμπορικός σύλλογος τα δικά του».

