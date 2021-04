Οικονομία

Λιανεμπόριο: αποζημίωση ζητούν περιφερειάρχες για τα κλειστά καταστήματα

Έκτακτη ενίσχυση των λιανεμπόρων στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Κοζάνης, ζητούν οι περιφερειάρχες και ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ.

Την έκτακτη ενίσχυση του λιανεμπορίου της Θεσσαλονίκης, της Αχαΐας και της Κοζάνης με ποσό ύψους τουλάχιστον 5.000 ευρώ ανά επιχείρηση, υπό μορφή αποζημίωσης και χωρίς κριτήρια, ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας και οι περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης και Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης.

Η συγκεκριμένη αποζημίωση προτείνεται να προβλεφθεί είτε με νομοθετική ρύθμιση, είτε με δημοσίευση πρόσκλησης δράσης ενίσχυσης, αντίστοιχης με εκείνη που ίσχυσε για όσες επιχειρήσεις παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της Covid 19.

Χαρακτηρίζεται δε ως απαραίτητη προς αποκατάσταση της αρχής της ισότητας «μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης να ανασταλεί το άνοιγμα των επιχειρήσεων λιανεμπορίου στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Κοζάνης». Όπως επισημαίνεται, η απόφαση να μείνουν κλειστά τα καταστήματα στις τρεις περιοχές ανατρέπει «κατά τρόπο αιφνίδιο -και μάλλον παράδοξο καθώς άλλες περιοχές με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο δεν εξαιρέθηκαν της ρύθμισης- τον προγραμματισμό των επαγγελματιών του λιανεμπορίου στις ήδη πολλαπλώς πληγείσες περιοχές μας», επιφέροντας «δυσμενέστατες συνέπειες στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών καθώς τις στερεί από τους ελάχιστους αναμενόμενους πόρους ρευστότητας μόλις 3 εβδομάδες πριν από την εορταστική περίοδο του Πάσχα. Το γεγονός δε ότι η εξαίρεση από την άρση των περιοριστικών μέτρων αφορά μόνο ελάχιστες περιοχές, συνιστά ειδική συνθήκη που χρήζει στοχευμένης ρύθμισης για την παροχή ενίσχυσης στις επιχειρήσεις αυτές υπό την μορφή εφάπαξ αποζημίωσης, ώστε μέσω αυτής να επιδιωχθεί η κάλυψη της απώλειας ρευστότητας και των εξόδων των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου και η προστασία θέσεων εργασίας.

«Θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί μια ελάχιστη αναγνώριση της επιβάρυνσης που έχει επέλθει στους επαγγελματίες του λιανικού εμπορίου που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, αναμένουμε την εκ μέρους σας εξαγγελία του σχετικού μέτρου» καταλήγει η επιστολή.

