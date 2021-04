Αθλητικά

Ο Αστέρας τις ευκαιρίες, ο Άρης το “τρίποντο”

Οι αλλαγές των “κίτρινων” έκριναν την αναμέτρηση στο “Κλεάνθης Βικελίδης”.

Σημαντικό προβάδισμα για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο απέκτησε ο Άρης έπειτα από τη νίκη του με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Σαντέ Σίλβα και Δημήτρης Μάνος, που είχαν περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι του "Κλεάνθης Βικελίδης", έκριναν την αναμέτρηση οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των Play Off της Super League.

Οι Αρκάδες ήταν εμφανώς ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο. Μάλιστα, στο 9’ κι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Χοσέ Λουίς Βαλιέντε έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Χουλιάν Κουέστα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ με τη χρήση του VAR.

Ο Αστέρας σπατάλησε τρεις ακόμη καλές ευκαιρίες σε διάστημα δέκα λεπτών - με τους Χερόνιμο Μπαράλες (19’), Λουίς Φερνάντεθ (23’ - σούταρε άουτ με τον Κουέστα εξουδετερωμένο) και Σίτο (28’) - ενώ το μόνο που έχει να αντιπαρατάξει ο Άρης στο διάστημα αυτό ήταν ένα χτύπημα φάουλ του Μπρούνο Γκάμα (36’) που πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Νίκου Παπαδόπουλου.

Άλλη η εικόνα του δεύτερου 45λεπτού. Από τη μία ο Σίτο δεν μπόρεσε να πλασάρει καλά έπειτα από το γύρισμα του Χουάν Μουνάφο στο 48’. Από την άλλη, ο Κώστας Μήτρογλου αρχικά δεν ήταν αποτελεσματικός με το κεφάλι στο 50’ κι ένα λεπτό αργότερα δεν αντέδρασε γοργά μετά το σουτ του Γκάμα και την ασταθή επέμβαση του Παπαδόπουλου.

Εν τέλει, έπειτα από υπέροχη μπαλιά του Λούκας Σάσα, ο Σίλβα διέσχισε το μισό γήπεδο και πέρασε και τον Παπαδόπουλο για το 1-0 στο 69’! Έξι λεπτά μετά, από φάση διαρκείας, ο Πέπε Καστάνο έχασε σπουδαία ευκαιρία για να ισοφαρίσει, καθώς με το κεφάλι αστόχησε από πλεονεκτικότατη θέση.

Στο 85’, ο Δημήτρης Μάνος θα μπορούσε να «καθαρίσει» το ματς, αλλά απέτυχε εις διπλούν. Το έκανε, όμως, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων σε αντεπίθεση, έπειτα από πάσα του Σίλβα.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Άκη Μάντζιου ανέβηκε στους 54 βαθμούς, τέσσερις πάνω από τον ΠΑΟΚ, πέντε από τον Παναθηναϊκό και έξι από την ΑΕΚ - που έχει ένα ματς λιγότερο.

Από την άλλη, ο Μίλαν Ράσταβατς θα μονολογεί για τις χαμένες ευκαιρίες των παικτών του - ειδικά στο πρώτο μέρος - και τις μηδαμινές πλέον ελπίδες του Αστέρα Τρίπολης για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Οι συνθέσεις:

ΆΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Ρόουζ, Δεληζήσης, Γκάνεα, Σάσα (90’+4’ Σάκιτς), Τζέγκο, Μπερτόγλιο (83’ Μπρούνο), Γκάμα (90’+4’ Μπαγκαλιάνης), Μαντσίνι (59’ Σίλβα), Μήτρογλου (58’ Μάνος).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Σουάρεθ, Καστάνο, Αλβάρεζ, Μουνάφο (73’ Ιγκλέσιας), Βαλιέντε, Τιλίκα (73’ Κρέσπι), Μπαράλες, Φερνάντεθ (59’ Αλί Μπαμπά), Σίτο (59’ Ριέρα).