Κόσμος

Τουρκία: συνελήφθη ο εμπνευστής του δόγματος “Γαλάζια Πατρίδα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γκιουρντενίζ ήταν ανάμεσα στους απόστρατους στρατιωτικούς που υπέγραψαν την διακήρυξη η οποία εκλήφθη ως απειλή πραξικοπήματος από τον Ερντογάν.

Συνελήφθη σήμερα το πρωί από το σπίτι του ο απόστρατος ναύαρχος Τζέμ Γκιουρντενίζ, ο οποίος θεωρείται ο «πατέρας» του διαχρονικού τουρκικού δόγματος «Γαλάζια Πατρίδα».

Τη σύλληψη ανακοίνωσε η ιστοσελίδα της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Τζουμχουριέτ, όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια της δημόσιας τηλεόρασης ενώ λίγο αργότερα την είδηση επιβεβαίωσε με ανάρτηση στο twitter η σύζυγός του Ρενγκίν Γκιούρντενιζ, η οποία ανέφερε ότι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στην κατοικία τους λίγο πριν τις 6.30 το πρωί και συνέλαβαν το σύζυγό της.

Ο Γκιουρντενίζ ήταν ανάμεσα στους απόστρατους στρατιωτικούς οι οποίοι με κοινή τους δήλωση προειδοποίησαν για την απειλή, που όπως υποστηρίζουν συνιστά το σχέδιο της «Διώρυγας της Κωνσταντινούπολης» για τη Συνθήκη του Μοντρέ, που εγγυάται την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Βοσπόρου.

Με διακήρυξή τους οι απόστρατοι ναύαρχοι του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού κατηγόρησαν την κυβέρνηση του Ερντογάν πως, με αφορμή την κατασκευή του νέου Καναλιού της Κωνσταντινούπολης, καταργεί τη Συνθήκη του Μοντρέ (1936). Οι πρώην ναύαρχοι κατηγόρησαν επίσης την κυβέρνηση για ισλαμοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε από την πλευρά του τους ναυάρχους για προσπάθεια πραξικοπήματος.