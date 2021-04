Οικονομία

Γεωργιάδης για λιανεμπόριο: ζητώ συγνώμη από όσους δεν άνοιξαν τα μαγαζιά τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης εξέφρασε την πικρία του για όσα γράφτηκαν από ανώνυμους στο διαδίκτυο, για την περιπέτεια της υγείας τους.

Στο σπίτι του παραμένει και αναρρώνει, μετά από τη δύσκολη επέμβαση στο πόδι του ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης.

Περιγράφοντας την περιπέτειά του, είπε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ένιωσε «έναν πόνο στο δεξί πόδι», αλλά δεν έδωσε μεγάλη σημασία. «Προ ημερών όμως ήταν απερίγραπτος ο πόνος, ο χειρότερος εχθρός να μην το αισθανθεί. Η μαγνητική έδειξε μία μεγάλη κήλη και έπρεπε να μπω στο χειρουργείο» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε μιλώντας στο «Θέμα 104,6», ότι ήταν «μία δύσκολη επέμβαση κράτησε 4,5 ώρες και πήγαν όλα καλά. Πονάω, είμαι στο σπίτι, αλλά το πόδι πέρασε. Αν δεν το ζήσει κανείς δεν το καταλαβαίνει. Έως Τετάρτη δεν θα πάω γραφείο, μετά θα δούμε αναλόγως πώς πάει».

Ο υπουργός Ανάπτυξης εξέφρασε το παράπονό του για τα όσα κυκλοφόρησαν σχετικά με την περιπέτεια της υγείας του, λέγοντας ότι «δυστυχώς στο διαδίκτυο με την ανωνυμία, που υπάρχει φαίνεται ένα αποκρουστικό πρόσωπο της κοινωνίας, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, μπλέκει τα προσωπικά, την υγεία με την πολιτική. Τι σχέση έχει αν με συμπαθεί κάποιος ως πολιτικό, ως υπουργό με τα θέματα της υγείας», αναρωτήθηκε με πικρία, προσθέτοντας ότι «είναι απογοήτευση, σε προβληματίζει όταν συμβαίνουν αυτά».

Αναφερόμενος στα όσα έχουν γίνει με το λιανεμπόριο είπε ότι «είναι εξαιρετικά, φοβερό εκνευριστικό όλο αυτό που συμβαίνει, ζητώ συγνώμη από τους ανθρώπους, είναι και ψυχολογικά επώδυνο».

Επισήμανε ότι «ήταν ομόφωνη η απόφαση της επιτροπής, κανείς δεν είπε να το ρισκάρουμε σε αυτές τις τρεις περιοχές. Ακούμε την επιτροπή, καταλαβαίνουμε ότι αυτό μας προκαλεί ζημιά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς».

Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε τις αιτιάσεις περί αδικίας προς τη βόρεια Ελλάδα, τονίζοντας ότι κάθισε και μέτρησε «πόσες μέρες λειτούργησε η αγορά της Θεσσαλονίκης» μέσα στο 2021 και διαπίστωσε ότι λειτούργησε 37 μέρες περισσότερες από την Αθήνα». Ζήτησε δε να απομονωθούν οι φωνές του λαϊκισμού, που επικαλούνται τέτοια επιχειρήματα.

Τα δεδομένα συζητούνται στην επιτροπή κάθε Τετάρτη, είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «ξέραμε ότι ο Απρίλιος θα ήταν ο χειρότερος μήνας της πανδημίας».

Ζήτησε υπομονή απ όλους εκτιμώντας ότι μετά τις 15 Απριλίου, ή σε δύο εβδομάδες θα έχουμε πτώση του επιδημικού κύματος.

«Είμαστε σε ένα μαραθώνιο και βρισκόμαστε 300 με 400 μέτρα πριν το τέλος και πρέπει να στείλω ένα μήνυμα ότι να τηρήσουμε τα μέτρα, για να μην ξανακλείσουμε. Πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα και να αποδειχθεί ότι το λιανεμπόριο δεν επιβαρύνει στη μετάδοση. Εάν τηρηθούν τα μέτρα σε δύο εβδομάδες θα πάνε όλα καλά» ξεκαθάρισε, ενώ προέτρεψε τους πολίτες να αποφύγουν τον συνωστισμό και να αυτοπροστατεύονται, καθώς ο ιός είναι πλέον πιο μεταδοτικός.

Διαβάστε ακόμη:

Απρίλιος: Τα έκτακτα μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Οι ανακοινώσεις για το έκτακτο βοήθημα σε επιχειρήσεις (βίντεο)

Λιανεμπόριο: οργισμένος ο εμπορικός κόσμος στις περιοχές που δεν ανοίγουν τα μαγαζιά (βίντεο)