Επίθεση με βιτριόλι: Η συγκλονιστική ομολογία της 36χρονης

Η «αρρωστημένη εμμονή» με την Ιωάννα και η «συγγνώμη» προς το θύμα. Αναλυτικά όσα είπε στην ανακρίτρια.

Ζητώντας “συγγνώμη” και δηλώνοντας μεταμέλεια για τις πράξεις της εμφανίστηκε στην απολογία της η 36χρονη που επιτέθηκε με βιτριόλι σε βάρος της 35χρονης Ιωάννας.

Η ίδια έκανε λόγο για «αρρωστημένη εμμονή» της με το θύμα, ενώ υποστήριξε ότι ήθελε απλώς να την τραυματίσει. «Αποδέχομαι το αδίκημα της σωματικής βλάβης. Όλα τα έτη του ενήλικου βίου μου τα έχω διανύσει χωρίς παραβατική συμπεριφορά. Η στάση μου αυτή απέδειξε ότι υπερισχύει ο τρόπος ανατροφής μου και η δομή της προσωπικότητάς μου. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι αμετανόητη και ανάλγητη και για αυτό με τη σημερινή απολογία μου θέλω να ζητήσω ειλικρινή και ταπεινή “συγγνώμη” για το κακό και τη θλίψη που προκάλεσα στην ίδια και στην οικογένειά της την οποία ελπίζω και να αποδεχτούν. Λυπάμαι ειλικρινά από τα βάθη της ψυχής μου».

Η κατηγορουμένη περιέγραψε πως είχε αποκτήσει εμμονή με το θύμα εξαιτίας προσωπικού ζητήματος, το οποίο θα αποκαλύψει στο ακροατήριο. «Τη θεώρησα υπεύθυνη για ένα πολύ προσωπικό ζήτημα, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για εμένα. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και με έκανε να δω τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Δεν θέλω να το αναπτύξω περαιτέρω, ώσπου να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο και να ειπωθούν όλες οι αλήθειες. Δεν θα ήθελα να παρερμηνευτεί τίποτα από τα παραπάνω με εικασίες και φανταστικά σενάρια για αυτό. Προς το παρόν, παραμένω σε όσα είπα ως τώρα».

Λίγο αργότερα, έκανε λόγο για «απερίσκεπτη ενέργεια», ενώ επιμένοντας πως σκοπός της ήταν να την τραυματίσει. «Δεν στόχευσα ποτέ να τη σκοτώσω, αλλά να την πονέσω και να την τραυματίσω απλώς. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι η απερίσκεπτη μου αυτή η ενέργεια θα προξενούσε σε τέτοια έκταση ζημιά και ένα μεγάλο “Γολγοθά” που θα διανύει και θα διανύσει σε βάθος χρόνου. Μακάρι να γύριζα τον χρόνο πίσω, να μην είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά σε κανέναν Λυπάμαι πολύ για το αποτέλεσμα αυτό. Για αυτό αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη αυτής της πράξης, θα τιμωρηθώ και καλώς θα τιμωρηθώ», φέρεται να είπε.

Σχολιάζοντας τον λόγο που επέλεξε το θειικό οξύ και μάλιστα σε μεγάλη ποσότητα για την επίθεση, φέρεται να είπε: «Δεν ήταν μεγάλη ποσότητα. Ήταν ένα κανονικό ποτήρι. Δεν γνώριζα ότι θα προκληθεί τόσο μεγάλη ζημιά».

Μάλιστα, φέρεται να ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Ερώτηση: «Γνωρίζετε ότι αν είχε εισπνεύσει από τη μύτη ή το στόμα του βιτριόλι θα καταστρέφονταν είτε οι πνεύμονες ή ο οισοφάγος με αποτέλεσμα το θάνατο της και ότι εάν δεν είχε ξεπλύνει άμεσα το οξύ θα προκαλούνταν ο θάνατος της από αιμορραγία;»

Απάντηση: «Δεν γνώριζα τίποτα από όλα αυτά. Δεν γνώριζα ότι αυτό το υγρό θα προκαλούσε τέτοια ζημιά, γνώριζα ότι θα προκαλούσα κάποιο τραύμα. Δεν είχα σκοπό να στοχεύσω στο πρόσωπο. Η στάση του σώματος απέδειξε ότι ήμουν πλάγια και όχι πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν γνώριζα ότι θα προκαλούσα τόσο μεγάλη ζημιά. Το παχύρευστο υγρό δεν γνώριζα ότι προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά. Δεν είμαι χημικός, δεν γνώριζα ότι υπήρχε σε πιο αραιή μορφή.»

Ερώτηση: «Από πού προμηθευτήκατε το βιτριόλι;»

Απάντηση: «Για την πράξη ανεύρεσης και την προμήθεια του καυστικού υλικού είμαι μόνο εγώ υπεύθυνη και κανείς άλλος. Δεν θέλω να απαντήσω από που το προμηθεύτηκα.»

Ερώτηση: «Προσπαθήσατε να έρθετε σε επαφή, έστω και τηλεφωνικώς, με την ίδια ή μέσω του συνηγόρου σας, για να ζητήσετε “συγγνώμη” από την παθούσα;»

Απάντηση: «Μέσω του συνηγόρου μου, επικοινώνησε ο ίδιος με τους δικηγόρους της και τους εξέφρασε τη συμπάθειά του και τις ευχές για γρήγορη ανάρρωση. Σήμερα, που είμαι ξανά ενώπιον σας, δηλώνω τη μεταμέλεια μου και τη “συγγνώμη” μου εάν φυσικά γίνει δεκτή.»

Σχετικά με τους ισχυρισμούς των συνηγόρων της 35χρονης Ιωάννας, για ύπαρξη σχεδίου εξόντωσής της από την κατηγορουμένη, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στο νοσοκομείο, είπε: «Για τα δημοσιεύματα και την προσπάθειά της πολιτικής αγωγής να παρουσιάσει ψευδή γεγονότα ως αληθή και συγκεκριμένα ότι δήθεν εγώ είχα στην κατοχή μου σχεδιάγραμμα του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται και ότι συνομίλησα με φιλικό της πρόσωπο προκειμένου να αποσπάσω πληροφορίες για να της επιτεθώ ξανά μέσα στο νοσοκομείο, το διαψεύδω κατηγορηματικά. Πρόκειται για άτοπες και αβάσιμες κατηγορίες. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο σε βάρος μου στη δικογραφία, όλα αυτά λέγονται αυθαίρετα και κακόβουλα, για να επιβαρύνουν την ήδη δυσάρεστη θέση μου».

Η ίδια φέρεται να ζήτησε κατά το τέλος της απολογίας της, μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή της, λέγοντας: «Παρουσιάζομαι ενώπιον σας συντετριμμένη, μετά από 10 μήνες. Είμαι 36 ετών με λευκό ποινικό μητρώο. Σε καμία περίπτωση και με κανένα αντάλλαγμα, δεν θα διέγραφα μία έντιμη διαδρομή μέχρι σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται μία δίκαιη δίκη και μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους».

Πηγή: dikastiko.gr

