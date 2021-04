Αθλητικά

Μελισσανίδης σε ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ: Είστε ξεφτίλες!

“Άστραψε και βρόντηξε” ο διοικητικός ηγέτης της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ μετά τη συντριβή από τον Ολυμπιακό. Χιμένεθ: Τα παιδιά δεν μπορούν.

Με πολύ σκληρή γλώσσα μίλησε στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ πήγε το μεσημέρι στο ξενοδοχείο όπου θα μείνει η αποστολή για τις επόμενες 48 ώρες και έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους.

«Αυτήν τη “ρετσινιά” θα την κουβαλάτε μια ζωή. Και να ξέρετε ότι την όποια αξία έχετε σαν παίκτες, την παίρνετε επειδή φοράτε αυτό το σήμα. Είναι τεράστια ντροπή αυτό που έγινε, είστε ξεφτίλες!» είπε και παράλληλα τους ενημέρωσε ότι η ΑΕΚ θα συνεχίσει με τον Μανόλο Χιμένεθ στο τιμόνι της: «Προπονητής σας είναι ο Μανόλο και θα συνεχίσει αν και διαφωνώ και τα λέω εδώ μπροστά του, με δημόσιες τοποθετήσεις που έχει κάνει για τους παίκτες. Ό,τι έχουμε να πούμε, να το λέμε εδώ μέσα. Εγώ τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει. Και γνωρίζω καλά ποιοι εδώ μέσα έχουν ψυχή και ποιοι όχι και ποιοι αξίζει να φοράνε αυτήν τη φανέλα».

Όσον αφορά στις δικές του προσωπικές ευθύνες, ο κ. Μελισσανίδης είπε: «Ο πρώτος φυσικά που φταίει για όλο αυτό, είμαι εγώ. Γνωρίζω πολύ καλά όλα τα λάθη που έχουν γίνει και θα τα διορθώσω άμεσα. Θα τα αλλάξω όλα για να ξαναγίνει η ΑΕΚ πρώτη και αν χρειαστεί, θα σας αλλάξω και όλους. Δεν θα μείνει τίποτα ίδιο, καταλάβετέ το. Το καλοκαίρι θα αλλάξουν όλα. Απομένουν δέκα ματς. Οι μόνοι που μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση είστε εσείς. Στο χέρι σας είναι! Περιμένω να δω! Μόνο όποιος αξίζει πραγματικά και έχει ψυχή, θα μείνει στην ΑΕΚ».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην εισβολή οπαδών χθες στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ: «Θέλω επίσης να σας πω ότι αυτό που έγινε χθες με τους οπαδούς που μπήκαν μέσα στο γήπεδο είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο να συμβαίνει στην ΑΕΚ. Με αυτό είμαι έξαλλος».

Χιμένεθ: Τα παιδιά δεν μπορούν

Στην πρωινή προπόνηση, το μυαλό των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ είχε καθαρίσει. Η συντριβή 5-1 από τον Ολυμπιακό το προηγούμενο βράδυ είχε προκαλέσει “βουβαμάρα” στα αποδυτήρια. Όμως σήμερα, οι παίκτες συζητούσαν για όλα όσα συνέβησαν και οδήγησαν στην πανωλεθρία.

Κυρίαρχο θέμα των συζητήσεων, ωστόσο, ήταν η δήλωση του Μανόλο Χιμένεθ, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, η οποία χθες βράδυ είχε περάσει αβρόχοις ποσί. «Τα παιδιά δεν είναι ότι δεν θέλουν, είναι ότι δεν μπορούν», είπε κατά λέξη ο Ισπανός προπονητής.

Η ενόχληση των ποδοσφαιριστών ήταν ιδιαίτερα έντονη και μπορούσε κανείς να τη διακρίνει σε κάθε κουβέντα τους. Ασφαλώς και αναλογίζονται τις ευθύνες τους, αφού είναι οι βασικοί υπαίτιοι των αποτελεσμάτων, θετικών και αρνητικών, όμως αυτή η αποστροφή των λόγων του Χιμένεθ φάνηκε σε όλους σαν μετατόπιση ευθυνών, σε μια στιγμή που περίμεναν στήριξη από τον προπονητή τους.

