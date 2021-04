Οικονομία

Σταμπουλίδης στον ΑΝΤ1: ο τρόπος που λειτουργεί το λιανεμπόριο είναι υποδειγματικός (βίντεο)

Ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, εξήγησε πως φτάσαμε στην απόφαση να εξαιρεθούν η Θεσσαλονίκη, η Αχαΐα και η Κοζάνη από το άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», εξήγησε πως φτάσαμε στην εξαίρεση τος ανοίγματος του λιανεμπορίου σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, απόφαση που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του εμπορικού κόσμου στις περιοχές αυτές.

Όπως είπε ο κ. Σταμπουλίδης υπήρχε εισήγηση για οριζόντιο άνοιγμα των καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα από τις αρχές της εβδομάδας και το «πράσινο φως» δόθηκε από την επιτροπή των ειδικών που συνεδρίασε την Τετάρτη. Τα επιδημιολογικά δεδομένα όμως των αμέσως επόμενων ημερών υποχρέωσαν την επιτροπή να αλλάξει την απόφαση της και το βράδυ της Παρασκευής ζήτησε να μην ανοίξουν τα καταστήματα στις προαναφερθείσες περιοχές, εισήγηση που βεβαίως έγινε δεκτή από την κυβέρνηση.

Όπως είπε ο κ. Σταμπουλίδης, καταλαβαίνει τη δυσφορία των καταστηματαρχών, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά μέσα στην πανδημία που ισχύουν ειδικά μέτρα για ορισμένες περιοχές. Μάλιστα, όπως ανέφερε ως παράδειγμα, η αγορά της Θεσσαλονίκης έχει λειτουργήσει 37 μέρες περισσότερες από την αγορά της Αθήνας, από την αρχή της πανδημίας.

Ερωτηθείς για το αν το Υπουργείο του θα προτείνει να ανοίξουν τα καταστήματα σε αυτές τις περιοχές την επόμενη εβδομάδα, είπε πως αυτή είναι η πάγια πρόταση της υπηρεσίας, αλλά τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχουν πάντα οι ειδικοί που θα συνεδριάσουν μέσα στην εβδομάδα, θα εκτιμήσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και θα αποφανθούν.

Ο κ. Σταμπουλίδης, τόνισε στη συνέχεια πως ο τρόπος που λειτουργεί το λιανεμπόριο σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται είναι υποδειγματικός κι αυτό το έχουν διαπιστώσει και οι ειδικοί.

