Πολιτική

Σκέρτσος: το lockdown κράτησε πολύ - ίσως φέρει ανάποδα αποτελέσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ για τα self test, το Πάσχα στο χωριό και το άνοιγμα της αγοράς.

Τη «σημαντική βοήθεια» που δίνουν τα οικιακά τεστ στο άνοιγμα σχολείων και λιανεμπορίου υπογράμμισε, σε συνέντευξή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος. Είναι μια «σημαντική προσθήκη στην εθνική στρατηγική για το testing», τόνισε.

«Όλοι θέλουμε να ανοίξει σταδιακά, με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, η οικονομία, η κοινωνία, η εκπαίδευση. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις εισηγήσεις της επιτροπής δημόσιας υγείας», τόνισε εισαγωγικώς ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι η επιτροπή «κάνει συστηματική αξιολόγηση κάθε εβδομάδα, καθημερινά των δεικτών κρουσμάτων και εισαγωγών στα νοσοκομεία σε κάθε περιοχή της χώρας. Και βάσει αυτών των συμπερασμάτων εισηγείται περιοριστικά ή όχι, μέτρα». Κατά συνέπεια, πρόσθεσε, δεν υπάρχει θέμα μη λειτουργίας του λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κοζάνη με βάση κάποια ατζέντα, αλλά τίθεται ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας που προέχει πάνω από όλα. «Να κάνουμε όλοι λίγη υπομονή ακόμη», πρότεινε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Αναφορικά με τις διαμαρτυρίες καταστηματαρχών σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κοζάνη, ο κ. Σκέρτσος αντέτεινε ότι «μέτρα στήριξης έχουν δοθεί. Στις τρεις αυτές περιοχές λειτουργούν 10.000 λιανεμπορικές επιχειρήσεις που, από την αρχή της πανδημίας, έχουν λάβει περίπου 123 εκατ. ευρώ σε μέτρα οικονομικής στήριξης, τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι εργαζόμενοι μέσα από τις επιστρεπτέες αλλά και άλλα μέτρα, όπως μειώσεις ενοικίων, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, τώρα η έκτακτη αποζημίωση από 1.000 ως 4.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση που μένει κλειστή». Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι «είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση να ρυθμίζουμε την καθημερινότητα και τη δραστηριότητά μας ανά εβδομάδα με διαφορετικό τρόπο. Ο κόσμος θέλει σταθερότητα και επιστροφή στην κανονικότητα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, υπάρχει μεγάλη κόπωση μετά από ένα χρόνο».

Ωστόσο, συμπλήρωσε με έμφαση, «αυτό που προβλημάτισε έντονα την επιτροπή και την κυβέρνηση για τις τρεις περιοχές είναι η αλματώδης αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Τίθεται ζήτημα διακινδύνευσης με την επάρκεια του υγειονομικού συστήματος να φροντίσει να νοσηλευθούν σωστά οι ασθενείς που πάσχουν από κορονοϊό. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο που οδήγησε στην έκτακτη απόφαση την Παρασκευή (…) Σε λίγες ημέρες είδαμε σχεδόν διπλάσια αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αυτό ήταν το βασικό στοιχείο που οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση».

Στο θέμα των self tests, αρχικώς έκανε λόγο για «σημαντική προσθήκη στην εθνική στρατηγική για το testing», ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα είναι διαθέσιμα στα μεγάλα αστικά κέντρα από την Πέμπτη, οπότε και θα μπορούν να πηγαίνουν οι γονείς στα φαρμακεία να προμηθεύονται τα τεστ για λογαριασμό των παιδιών τους με τα ΑΜΚΑ τους, και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και, όπως διευκρίνισε, αυτήν την εβδομάδα θα είναι ανοιχτά μόνο τα ΑΜΚΑ των μαθητών και των εκπαιδευτικών - διοικητικού προσωπικού των σχολείων. Για το θέμα αυτό εξάλλου θα γίνει αύριο αναλυτική ενημέρωση από την υπουργό Παιδείας και τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας.

«Έχουμε πλέον το εργαλείο των οικιακών τεστ για όλους τους μαθητές. Συνεπώς αυτός ο οποίος διαγιγνώσκεται θετικός, θα μπορεί να κάνει κι ένα δεύτερο επαναληπτικό, δωρεάν τεστ, και να μένει στο σπίτι, άρα να μην μεταφέρει τον ιό στο σχολείο -αυτή είναι η βασική διαφορά. Και μόλις καταφέρουμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε επάρκεια τεστ και για το λιανεμπόριο, το ίδιο θα ισχύσει και για αυτό. Άρα, θα μπορέσουμε να ανοίξουμε το λιανεμπόριο οργανωμένα και με ασφάλεια», ανέφερε για να συμπεράνει: «είναι σημαντική η βοήθεια που μας δίνουν τα οικιακά τεστ».

Στο ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες μας, αν εν τέλει τη Δευτέρα θα ανοίξουν τα Λύκεια, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ απάντησε ότι «αυτή είναι η συζήτηση που έχει γίνει με την επιτροπή και επί της αρχής έχει συμφωνηθεί ότι μπορούν να λειτουργήσουν τα Λύκεια με βάση και τα επιδημιολογικά δεδομένα και την επάρκεια των ατομικών οικιακών τεστ σε όλη την Επικράτεια».

Ενώ στο άλλο καίριο ερώτημα, τι θα γίνει με τις πασχαλινές διακοπές, εξήγησε ότι «είναι νωρίς ακόμη, ας προχωρήσουμε συντεταγμένα και με ασφάλεια στο άνοιγμα που όλοι θέλουμε να γίνει. Να μην έχουμε αύξηση κρουσμάτων, να δώσουμε αναγκαίες ανάσες ελευθερίας σε όλο τον κόσμο που θα συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των κρουσμάτων». Πάντως, πρόσθεσε, ο σχεδιασμός είναι από αρχές Μαΐου θα απελευθερωθούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, αλλά «δεν μπορούμε να πούμε κάτι ακόμη για το Πάσχα».

«Το lockdown έχει κρατήσει πάρα πολύ, μπορεί και να φέρνει ανάποδα αποτελέσματα, αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι ειδικοί της επιτροπής του Υπουργείου Υγείας», παρατήρησε επίσης για να συμπληρώσει: «πρέπει να υπάρξει μια οργανωμένη, με ασφάλεια, επιστροφή σε οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες». Και το επόμενο διάστημα «πρέπει να συμβιώσουμε με τον ιό και με τα κρούσματα, τα οποία θα πλήττουν όλο και λιγότερο ευάλωτες ηλικιακά ομάδες του πληθυσμού και παθήσεις υψηλού κινδύνου», γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύουν λιγότερο τα νοσοκομεία μας, ωστόσο «ο ιός θα κυκλοφορεί ανάμεσά μας».

Στο θέμα του τουρισμού ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μετέφερε την κυβερνητική φιλοδοξία, το 50% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί ως το τέλος Ιουνίου. Αναλυτικά, σύμφωνα με όσα είπε ο Α. Σκέρτσος, το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής: από τα τέλη Μαΐου θα ανοίξουν οι εμβολιασμοί για τους κάτω των 60. Τον Απρίλιο θα έχουν καλυφθεί οι άνω των 60 και τα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου, και τον Μάιο τα νοσήματα λιγότερο υψηλού κινδύνου, ενώ από εκεί και πέρα θα ανοίξει για το γενικό πληθυσμό. «Τότε θα δούμε και την προτεροποίηση όσων εργάζονται στον τουρισμό, ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι ως χώρα ανοίγουμε με ασφάλεια τον τουρισμό μας», δήλωσε επίσης. «Ας τηρήσουμε τα μέτρα όπως πρέπει, ας είμαστε προσεκτικοί στις κοινωνικές επαφές μας, την οικονομική - επιχειρηματική - εργασιακή δραστηριότητα, κι όλα θα πάνε καλά» κατέληξε ο κ. Σκέρτσος.