ΟΠΕΚΑ: νωρίτερα η καταβολή επιδομάτων λόγω Πάσχα

Δείτε αναλυτικά ποια επιδόματα θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ και πότε.

Στις 29 Απριλίου και όχι στις 30, καθώς η 30η Απριλίου συμπίπτει με τη Μ. Παρασκευή, θα καταβληθούν τα επιδόματα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τα εξής επιδόματα:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα στέγασης

Επίδομα γέννησης

Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής

Επίδομα ομογενών προσφύγων

Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων

Επίδομα πυρόπληκτων τέκνων

Επίδομα πλημμυροπαθών τέκνων

Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ, (λόγω Covid-19)

Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια για την προστασία της πρώτης κατοικίας στο πλαίσιο του άρθρου 76 του ν. 4605/2019 (Α' 52)

