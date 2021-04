Αθλητικά

NBA: ο Κάρι “εκτέλεσε” τους Μπακς απόντος του Αντετοκούνμπο

Ένας διαφαινόμενος θρίαμβος 4 λεπτά πριν από το τέλος, μετατράπηκε σε οδυνηρή ήττα για τα «Ελάφια».

Φοβερό ματς διεξήχθη στο Σαν Φρανσίσκο, όπου το Γκόλντεν Στέιτ επικράτησε στον πόντο του Μιλγουόκι με 122-121. Οι Μπακς ήταν μπροστά στο σκορ με 116-106, τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη, αλλά οι Ουόριορς με επιμέρους σκορ 16-5 ανέτρεψαν την κατάσταση και πήραν μια σπουδαία νίκη.

Ως εκ τούτου το Μιλγουόκι έπεσε στο 32-18 και παραμένει στην τρίτη θέση της Ανατολής, ενώ οι Ουόριορς με ρεκόρ 24-27 βρίσκονται στην 10η θέση της Δύσης. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που είχε ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Στεφ Κάρι που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 41 πόντους (9/11 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 8/9 βολές) ενώ 19 πόντους είχε ο Κέλι Ούμπρε και 18 ο Κεντ Μπέιζμορ.

Για τους Μπακς ο Τζρού Χόλιντεϊ είχε 29 πόντους και ο Κρις Μίντλετον είχε 28 πόντους. Σε ότι αφορά στον Θανάση Αντετοκούνμπο, είχε 10 πόντους (4/4 δίποντα, 2/3 βολές), 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής.