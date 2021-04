Κοινωνία

Αστυνομικός καταγγέλλει ότι του έκλεψαν χρήματα μέσα στο αστυνομικό τμήμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξε ο αστυνομικός που κατήγγειλε την κλοπή.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ κατήγγειλε ένας αστυνομικός ότι του έκλεψαν μέσα από το τμήμα, στο οποίο υπηρετεί. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά" λένε οι αξιωματικοί, που χειρίζονται την υπόθεση.

Χθες αστυνομικός, που υπηρετεί σε τμήμα των βορείων προαστίων, κατήγγειλε ότι έκαναν φτερά 15.000 χιλιάδες ευρώ, τα οποία είχε αφήσει σε ένα συρτάρι στο γραφείο του.

Πρόκειται για χρήματα του ιδίου και όχι της υπηρεσίας και όπως είπε στην καταγγελία του πίστεψε ότι ένα αστυνομικό τμήμα είναι το πιο ασφαλές σημείο για να αφήσει -όπως είπε- για λίγες ώρες αυτό το μεγάλο ποσό.

Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες ποιος μπορεί να άρπαξε τα χρήματα, αν φυσικά ευσταθεί η καταγγελία του συναδέλφου τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύλληψη ηλικιωμένου με υλικό παιδικής πορνογραφίας

Κυπαρισσία: έγκλημα για “φουσκωμένο” λογαριασμό

Έκρυβαν ναρκωτικά και όπλα μέσα σε καναπέ (βίντεο)