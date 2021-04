Οικονομία

Σε ανοδική πορεία οι εξαγωγές τον Φεβρουάριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια προϊόντα «οδηγούν» την άνοδο των εξαγωγών. Γιατί μειώθηκε 33,2% το εμπορικό έλλειμμα. Τα στοιχεία του ΠΣΕ.

Με «μπροστάρηδες» τους κλάδους των χημικών, των τροφίμων και των βιομηχανικών προϊόντων, οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία τον Φεβρουάριο, τόσο συνυπολογιζόμενων των πετρελαιοειδών, όσο και χωρίς αυτά, όπως προκύπτει από προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγών (ΣΕΒΕ).

Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές (με τα πετρελαιοειδή) αυξήθηκαν κατά 8,5% σε σχέση με πέρυσι, στα 2,88 δισ., ενώ αντίθετα οι εισαγωγές σημείωσαν μείωση κατά 7,8% και υποχώρησαν στα 4,02 δισ. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 33,2% και διαμορφώθηκε σε 1,14 δισ.

Παρόμοια είναι η εικόνα και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών: οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση κατά 3,7% και διαμορφώθηκαν σε 2,12 δισ.

Στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ωστόσο, οι εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά 2,0% με τα πετρελαιοειδή (στα 5,4 δισ) και αυξημένες κατά 2,4% χωρίς αυτά, στα 4,1 δισ. Οι δε εισαγωγές μειώθηκαν κατά 12,2% με τα πετρελαιοειδή και κατά 7,8% χωρίς αυτά.

Τα χημικά προϊόντα (με σημαντικότερη κατηγορία τα φαρμακευτικά) συνέχισαν την ανοδική τους πορεία τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο (+15,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δίμηνο), ενώ αύξηση κατέγραψαν επίσης τα τρόφιμα (+3,9%), τα βιομηχανικά προϊόντα (+2,3%), οι πρώτες ύλες (+14,1%) τα ποτά/καπνά (+5,0%).

Το 54,5% των ελληνικών εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) απεστάλη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 και το 45,5% σε Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή το 67% απορροφήθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το 33% από Τρίτες χώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

“Παράθυρο” Μητσοτάκη για υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών

Η Εκκλησία ζητά λειτουργία των ναών το Πάσχα

Πολιτικές εξελίξεις “βλέπει” ο Αλέξης Τσίπρας