Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Οι 3+1 προτάσεις για την άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ

Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη υπό την προεδρία του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη.

Την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας ζήτησε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νίκος Νίτσας, από τον αν. Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη, σε ευρεία σύσκεψη με τις υγειονομικές Αρχές της βορείου Ελλάδος.

Στη σύσκεψη υπό την προεδρία του κ. Κοντοζαμάνη, συζητήθηκε η κοινή προσπάθεια γιατρών του ΕΣΥ και του ιδιωτικού τομέα ώστε να αναχαιτισθεί κι αυτό το κύμα της πανδημίας, όπως έγινε τον περασμένο Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη.

Τέθηκαν θέματα που προκαλούν προβληματισμό, τόσο στους γιατρούς του ΕΣΥ όσο και σε ιδιώτες συναδέλφους τους, οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους «σχετικά με ανύπαρκτες ευθύνες που μπορεί να επιχειρηθεί να τους αποδοθούν εμπλέκοντας τους σε μακροχρόνιες νομικές περιπέτειες». Όπως τόνισε ο κ. Νίτσας «θα πρέπει να υπάρξει σαφής δέσμευση-ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας για νομική συμπαράσταση και ενίσχυση όλων των γιατρών που εργάζονται υπό τις παρούσες συνθήκες κόπωσης και ασφυκτικής πίεσης».

Επίσης, ο Πρόεδρος του ΙΣΘ, εξέφρασε την ανησυχία ιδιωτών συναδέλφων, σχετικά με τον κίνδυνο μη εξυπηρέτησης συμβατικών υποχρεώσεών με ασφαλιστικές εταιρείες ή ιδιωτικούς φορείς, στην περίπτωση που απασχοληθούν ως συνεργαζόμενοι με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Προτείνουμε να υπάρχει ευελιξία στη συνεργασία τους ώστε να μπορούν να είναι συνεπείς και στις ήδη υφιστάμενες υποχρεώσεις τους». Ακόμη ο κ. Νίτσας έθεσε για μία ακόμη φορά το θέμα της άμεσης αποκατάστασης των απολυμένων γιατρών του πρώην ΙΚΑ, οι οποίοι έχουν δικαιωθεί στα δικαστήρια.

Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία του self testing, ο ΙΣΘ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την απόδοση τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Επιφυλάξεις που έχουν να κάνουν, αφενός με την ορθή λήψη του δείγματος από τους πολίτες και ενδεχόμενες συνέπειες σε περίπτωση ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος, αφετέρου με την πιστή τήρηση όλων των πρωτοκόλλων που απαιτούνται στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να επαληθεύεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό εργαστήριο. Τέλος έθεσε στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, το ζήτημα της πλημμελούς εκπαίδευσης των ειδικευόμενων κατά της διάρκεια της πανδημίας, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΙΣΘ οι οποίες έχουν αποσταλεί προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ο κ. Κοντοζαμάνης ζήτησε από τον πρόεδρο του ΙΣΘ, Νίκο Νίτσα κι όλους τους ιδιώτες γιατρούς να συμβάλουν - ο καθένας με τις δυνάμεις του - προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του ΕΣΥ, όπως έγινε κατά το 2ο κύμα της πανδημίας όπου κινητοποιήθηκαν εθελοντικά, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα των στιγμών, δεκάδες εξ αυτών (περισσότεροι από 250).

Η σύσκεψη έγινε στα γραφεία της διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, μεταξύ του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη και του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκου Νίτσα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, Ιωάννη Κωτσιόπουλου, τους διοικητές της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Παναγιώτη Μπογιατζίδη και Δημήτριο Τσαλικάκη, τους υποδιοικητές των δύο ΥΠΕ, Κωνσταντίνο Χρίστογλου και Ειρήνη Χατζοπούλου , τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Πάνο Ευσταθίου και την πρόεδρο του ΕΚΕΠΥ-Β. Ελλάδος, Τζίνα Λεπτοκαρίδου - Λακασά, καθώς και του Καθηγητή Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας, Θεοκλή Ζαούτη.

Ο πρόεδρος του ΙΣΘ υπογράμμισε την καλή συνεργασία με τους εκπροσώπους της 3ης και 4ης ΥΠΕ, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν σταθερό πρότυπο συνεργασίας των υγειονομικών περιφερειών της χώρας με τους Ιατρικούς Συλλόγους καθώς αποτελεί το θεμέλιο της ορθής αντιμετώπισης των υγειονομικών προβλημάτων που ανακύπτουν – δυστυχώς- με ραγδαίο και ανησυχητικό ρυθμό.

