Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες ασθενείς με κορονοϊό κατέληξαν το προηγούμενο 24ωρο, μεγαλώνοντας σημαντικά την "μαύρη λίστα" των θανάτων από την αρχή της πανδημίας στην χώρα μας.

Παράλληλα, ασφυκτική παραμένει η πίεση στο ΕΣΥ, καθώς σημειώθηκε νέο ρεκόρ στον αριθμό των διασωληνωμένων, ενώ εντοπίστηκαν εκαντοντάδες κρούσματα με μεταλλάξεις κορονοϊού.

Σήμερα ανακοινώθηκαν πάνω από 3200 κρούσματα, ενώ μόνο στην Αττική εντοπίστηκαν 1578 νέα κρούσματα με το κέντρο της Αθήνας να "βράζει", ενώ στην Θεσσαλονίκη βρέθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες 435 νέα κρούσματα και στην Αχαΐα 117.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 58.456 τεστ σε όλη την χώρα.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





