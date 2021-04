Κοινωνία

Παναγοπούλου για το φονικό στην Μακρινίτσα στον ΑΝΤ1: “φονιάς δεν θα γίνω”, μου είπε ο πατέρας

Τι αναφέρει η δικηγόρος της οικογένειας των δύο αδελφιών, που δολοφονήθηκαν μέσα στο σπίτι τους.

«Δεν είμαι εγώ αρμόδια για να χαρακτηρίσω την προηγούμενη συμπεριφορά του δράστη», είπε στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η Γιάννα Παναγοπούλου, δικηγόρος της οικογένειας των θυμάτων του διπλού φονικού στην Μακρινίτσα, λέγοντας ότι υπάρχουν αναφορές πως ο δράστης είχε ψυχικά προβλήματα, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να διαχωριστεί ο «ψυχικά πάσχων» από τον άνθρωπο που έχει το ακαταλόγιστο.

Όπως είπε η κ. Παναγοπούλου, «από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που υπάρχουν, ότι δηλαδή ό δράστης ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, εισέβαλε στο σπίτι και αφαίρεσε με τόσο βίαιο τρόπο την ζωή των δύο ανθρώπων και το γεγονός ότι προσπάθησε να διαφύγει, σε συνδυασμό με τον ξυλοδαρμό των γονιών των δύο νεκρών την 1η Απριλίου, για την οποία επίσης διέφευγε της σύλληψης, δείχνουν ότι ήταν μελετημένες οι κινήσεις του».

«Βίωναν την απόλυτη και τον απόλυτο εφιάλτη», είπε για την οικογένεια που θρηνεί για τα δύο αδέλφια, αναφέροντας ακόμη ότι «είχαν κάνει τα πάντα, μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα, είχαν ζητήσει δικαστική προστασία, όμως η κατάληξη ήταν η γνωστή. “Έκανα τα πάντα, αλλά φονιάς δεν θα γίνω», μου είπε ο πατέρας των νεκρών παιδιών», σημείωσε η δικηγόρος.

Κατέληξε λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο και να παρέχεται ουσιαστική προστασία, λέγοντας «δεν μπορεί να γίνονται καμπάνιες και να ζητούμε ανθρώπους να “σπάσουν την σιωπή τους” και να μην υπάρχει προστατευτικό πλαίσιο».

