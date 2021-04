Life

Ο Νίκος Ζωιδάκης με τη λύρα του στο “The 2inght Show” (βίντεο)

Για την οικογένεια, τη μουσική και τις συνεργασίες του, αλλά και για τη δύσκολη περίοδο της επαγγελματικής απραξίας μίλησε ο Κρητικός μουσικός.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2inght Show” ήταν ο Νίκος Ζωιδάκης.

Ο Κρητικός μουσικός μίλησε για τη σύζυγο και τα παιδιά του. Είπε για το πώς εκείνη, παρά τις σπουδές της, τα άφησε όλα για να μεγαλώσει τα παιδιά τους, αλλά και για το πότε ο ίδιος παράτησε το σχολείο.

Ο μουσικός μίλησε για τη δύσκολη εποχή που περνούν, μεταξύ άλλων και οι καλλιτέχνες. Αναφέρθηκε στα «κουμάντα» που έκανε στο παρελθόν, αλλά και για τις μεγάλες συνεργασίες της καριέρας του όπως, αυτές με την Άννα Βίσση, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Βασίλη Καρρά.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση του με τη θρησκεία και την Εκκλησία.

