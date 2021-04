Life

“Πρωινοί Τύποι”: Ο Μάρκος Σεφερλής γίνεται... Παγώνη (βίντεο)

Ο κωμικός ηθοποιός μιλά για το "5Χ5" και αποκαλύπτει πώς στην παράσταση "Mark Clip ο Ντίλερ του γέλιου" θα μιμηθεί την Ματίνα Παγώνη. Η αντίδρασή της.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός Μάρκος Σεφερλής μίλησε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" για το τηλεπαιχνίδι "5Χ5" που προβάλλεται καθημερινά στον ΑΝΤ1, στις 17:45 και την θεατρική παράσταση που ετοιμάζει το καλοκαίρι "Mark Clip ο Ντίλερ του γέλιου", στην οποία όπως αποκάλυψε θα μιμηθεί την πρόεδρο του ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

Το οικογενειακό τηλεπαιχνίδι που "μοιράζει" ξεκαρδιστικές ατάκες, άφθονο γέλιο και έπαθλο πολλών χιλιάδων ευρώ, ο κ. Σεφερλής είπε πως νοιώθει συγκινημένος που το αγκάλιασε το τηλεοπτικό κοινό από την πρώτη στιγμή, σημειώνοντας ότι παίζεται εδώ και πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο.

Για την θεατρική παράσταση αποκάλυψε ότι μετά τον Νίκο Χαρδαλιά, στο "στόχαστρό" του μπαίνει η Ματίνα Παγώνη.

Δείτε την συνέντευξη του Μάρκου Σεφερλή και την αντίδραση της Ματίνας Παγώνη

