Κοινωνία

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Νεκρή μία κοπέλα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση αυτοκινήτου σε γκρεμό.

Μία νεκρή και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη το πρωί στην ακριτική Γαύδο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Βαθύ Σελί, στον δρόμο Καστρί - Βατσιανά, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα, κάτω από συνθήκες που εξετάζουν οι Αρχές, έφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό.

Η γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και ο γιατρός του νησιού που έφτασε στο σημείο με την συνδρομή διασωστών διαπίστωσε ότι είχε χάσει την ζωή της .

Φωτογραφίες: Flashnews.gr





Ειδήσεις σήμερα

Αυτόπτης μάρτυρας για Καραϊβάζ: δεν κατάλαβα ότι είναι δολοφονία

Μάνα συνελήφθη για τη σφαγή των παιδιών της (εικόνες)