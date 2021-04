Ζώδια

Βρες τα ζώδια με τα οποία έχεις κάρμα μετρώντας μέχρι το… 7

Μια αστρολόγος εξηγεί τον τρόπο για να βρεις τα καρμικά σου ζώδια.

Όλοι μα όλοι γοητευόμαστε από την μεταφυσική εξήγηση που αναλύει γιατί ερωτευόμαστε λάθος ανθρώπους, γιατί κάποιες γνωριμίες στη ζωή μας είναι μοιραίες, γιατί ζούμε κάποιες ανεπανάληπτες ιστορίες με άτομα που εμφανίζονται στη ζωή μας από το πουθενά (και ίσως μετά εξαφανίζονται) αλλά έχουν ήδη παίξει μεταμορφωτικό ρόλο στη ζωή μας…

Με τη Γεωργία Κουμπούνη, Δημοσιογράφο – Αστρολόγο και ειδικό στην ανάλυση καρμικών σχέσεων μιλήσαμε για τα σημάδια αυτά που εντοπίζει ένας επαγγελματίας αστρολόγος για να βγάλει τα συμπεράσματά του, σχετικά με το κάρμα μιας σχέσης, όμως, με έκπληξη μας εξήγησε και έναν εύκολο τρόπο για να μπορεί κάποιος να εντοπίσει εύκολα και γρήγορα τα ζώδια με τα οποία έχει καρμική σχέση.

Ποια αστρολογικά σημάδια, εξετάζει ένας αστρολόγος για να βγάλει το συμπέρασμα ότι δυο άτομα συνδέονται με καρμική σχέση;

Ας το δούμε αστρολογικά και ας πάρουμε τη θετική του πλευρά. Ναι, υπάρχουν ενδείξεις, όπως οι αντίθετοι ή οι ίδιοι Βόρειοι και Νότιοι Δεσμοί της Σελήνης και οι όψεις τους, που μας δείχνουν τι κάρμα υπάρχει ανάμεσά μας. Οι όψεις των Φώτων, δηλαδή Ηλίου και Σελήνης, φανερώνουν αν υπάρχουν αγάπη και φροντίδα και αν δύο άτομα μπορούν να έχουν συζυγικές ή γενικότερα στενές σχέσεις. Οι όψεις Άρη - Αφροδίτης σχετίζονται με την ερωτική, σεξουαλική έλξη. Οι Ωροσκόποι έχουν να κάνουν με το αν πρέπει κι αν μπορούμε να πορευτούμε μαζί. Οι μεγάλοι πλανήτες, ιδίως ο Δίας και ο Κρόνος, μαρτυρούν τη διάρκεια μιας ένωσης.

Ένας εύκολος τρόπος να βρούμε με ποια ζώδια έχουμε κάρμα είναι να ακολουθήσουμε τον κανόνα που λέει ότι έχουμε καρμικές σχέσεις με τα δύο ζώδια που είναι διπλανά από τα απέναντί μας ζώδιο. Πως βρίσκουμε όμως το απέναντι ζώδιο;

Για να βρεις το απέναντι ζώδιο από το δικό σου μετράς με τη σειρά τα ζώδια ξεκινώντας από το δικό σου και εντοπίζεις το 7ο ζώδιο. Π.χ. αν είσαι Δίδυμος το απέναντί σου ζώδιο είναι ο Τοξότης.

Άρα αν είμαι Δίδυμος έχω καρμική σχέση με τον Σκορπιό και τον Αιγόκερω; Σωστά;

Ναι αν είσαι Δίδυμος, έχεις καρμική σχέση με τα δύο διπλανά από το απέναντί σου ζώδιο, που είναι το ζώδιο του Τοξότη. Δηλαδή, έχεις κάρμα με Σκορπιούς και Αιγόκερους. Με αυτά τα ζώδια έχεις γωνία 150 μοιρών. Το «γιατί;» είναι μια καλή ερώτηση. Ίσως γιατί είναι πολύ διαφορετικά από εσένα. Συνήθως γεννιούνται μεγάλοι έρωτες σε αυτούς τους συνδυασμούς, αλλά όχι πάντα εύκολοι. Στην περίπτωση των Διδύμων, μπορεί πιο εύκολα να ευτυχήσουν με έναν Σκορπιό, παρά με έναν Αιγόκερω. Υπάρχει κάρμα και στις δύο περιπτώσεις. Και πάλι μιλάμε, όμως, για…

