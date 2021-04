Τεχνολογία - Επιστήμη

Η πρώτη αστροναύτης αραβικής καταγωγής

H Νόρα αλ-Ματρουσί είναι η πρώτη γυναίκα από τον αραβικό κόσμο που θα εκπαιδευθεί για αστροναύτης.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ένα σκάφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έφτασε στον Άρη γράφοντας ιστορία αφού ήταν η πρώτη φορά που μια χώρα του αραβικού κατάφερνε να φτάσει με δικά της μέσα σε κάποιον πλανήτη. Τα ΗΑΕ ξαναγράφουν ιστορία ως η πρώτη αραβική χώρα που επιλέγει μια γυναίκα για να γίνει αστροναύτης.

Η διαστημική δραστηριότητα των ΗΑΕ εντάσσεται στην στρατηγική που έχουν χαράξει με στόχο να γίνουν μια επιστημονική και τεχνολογική δύναμη και να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την εξάρτηση τους από το πετρέλαιο. Τα ΗΑΕ έχουν προγραμματίσει στείλουν στην επιφάνεια της Σελήνης ένα ρομποτικό όχημα εξερεύνησης το 2024 και θέλουν να δημιουργήσουν μια αποικία εκεί στις αρχές του 22ου αιώνα.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι επέλεξαν δύο υποψήφιους αστροναύτες που θα ενσωματωθούν στην φετινή τάξη υποψηφίων αστροναυτών της NASA. Ο ένας εκ των υποψηφίων είναι η 27χρονη πολίτης των ΗΑΕ Νόρα αλ-Ματρουσί. Πρόκειται για μια μηχανολόγο μηχανικό, που εργάζεται για τις κατασκευές της Εθνικής Πετρελαϊκής Εταιρίας του Αμπού Ντάμπι.

Η Ματρουσί ήταν μεταξύ των 4.300 υποψηφίων που αξιολογήθηκαν για τις επιστημονικές τους γνώσεις, την εκπαίδευσή τους, αλλά και την πρακτική εμπειρία τους, ενώ στο επόμενο επίπεδο πέρασαν αξιολογήσεις για τη φυσική, την ψυχολογική και την ιατρική τους κατάσταση.

