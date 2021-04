Αθλητικά

Euroleague: τα ζευγάρια των play off

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, έγινε η τελευταία ομάδα που κέρδισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση και θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα.

Με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης να «τερματίζει» στην όγδοη θέση της κατάταξης της κανονικής περιόδου στη Euroleague, την οποία κατέλαβε μετά την εμφατική της νίκη επί του Παναθηναϊκού, συμπληρώθηκε το... παζλ των play off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία θα έχει και το πλεονέκτημα της έδρας.

Τα play off θα ανοίξουν αυλαία στις 20 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 5 Μαΐου, εφόσον χρειαστεί, ενώ ο νικητής κάθε ζευγαριού θα κριθεί στις τρεις νίκες (best-of-five). Οι ομάδες που έχουν το πλεονέκτημα έδρας να δώσουν τους δύο πρώτους αγώνες στα «σπίτια» τους, όπως και το πέμπτο, όπου χρειαστεί.

Τα ζευγάρια των play off:

1. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - 8. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία)

2. ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) - 7. Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

3. Αναντολού Εφές (Τουρκία) - 6. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

4. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) - 5. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Eιδήσεις σήμερα:

Τενεσί: Πυροβολισμοί σε σχολείο (βίντεο)

Ανώγεια: Ένταση στη δίκη για το διπλό φονικό

Εργαζόμενος στην καθαριότητα βρήκε 1.000 ευρώ και τα παρέδωσε