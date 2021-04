Αθλητικά

Η ΑΕΚ έγινε 97 χρονών - Το μήνυμα της ΠΑΕ (βίντεο)

Με αφορμή τα “γενέθλιά” της, η “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ στέλνει μήνυμα στους φίλους της ομάδας με ένα βίντεο που περιλαμβάνει ιστορικά στιγμιότυπα.

Η ΑΕΚ συμπλήρωσε 97 χρόνια από την ίδρυσή της και ανέβασε στα social media ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την ένδοξη Ιστορία του συλλόγου.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΑΕΚ έστειλε το εξής μήνυμα:

«Αφιερωμένα στους φιλάθλους μας τα 97α γενέθλια από την ίδρυση της ΑΕΚ!

Της μάνας όλων των προσφύγων!

Αφιερωμένα σε εσάς, που αποτελείτε τη διαχρονική δυναμική της, που στηρίζετε το μεγαλείο της και που εδώ και 430 μέρες βρίσκεστε -αναγκαστικά- μακριά της!

Πλησιάζει η ώρα για να βρεθείτε και πάλι κοντά της!

Η Ιστορία είσαστε εσείς!

Χρόνια πολλά ΑΕΚ!»

