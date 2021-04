Πολιτική

ΝΔ: Fake news για το ΚΕΘΕΑ

Τι αλλάζει στο ΚΕΘΕΑ, σύμφωνα με τη ΝΔ. Δηλώσεις από Ζωή Ράπτη και Φώφη Γεννηματά.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές στο ΚΕΘΕΑ δίνει το Παρατηρητήριος Fake News της ΝΔ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου:

Το ΚΕΘΕΑ λειτουργούσε μέχρι τώρα χωρίς οργανόγραμμα και κανονισμό λειτουργίας υπό ένα καθεστώς ιδιότυπης "αυτοδιαχείρισης" από άμισθα μεν, διακοσμητικά δε Διοικητικά Συμβούλια, τα οποία δεν ασκούσαν ουσιαστική διοίκηση.



Ένα προσχέδιο Οργανογράμματος και Κανονισμού Λειτουργίας εστάλη για διαβούλευση σε όλους τους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ. Πρόκειται για μια εσωτερική διαδικασία επικοινωνίας και διαβούλευσης του ΔΣ με τους εργαζόμενούς του και όχι για τη Διαβούλευση που αφορά σε νομοσχέδια πριν την κατάθεσή τους στη Βουλή. Μερίδα των εργαζομένων αρνήθηκε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη συζήτηση και άρχισε να προπαγανδίζει τη δήθεν κατάργηση του ΚΕΘΕΑ.



Στην πραγματικότητα, το ΚΕΘΕΑ όχι μόνον δεν κλείνει, αλλά ανασυγκροτείται με στόχο ακόμη καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Όχι μόνο δεν χάνονται θέσεις εργασίας, αλλά για πρώτη φορά, μέσα στην τελευταία δεκαετία, το ΚΕΘΕΑ ενισχύεται με 46 νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού, αορίστου χρόνου. Τα Προγράμματα και οι Κοινότητες του ΚΕΘΕΑ συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. Το θεραπευτικό μοντέλο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τις Δομές του ΚΕΘΕΑ παραμένει ανεπηρέαστο. Η χρηματοδότηση του Οργανισμού με 20 εκ. Ευρώ ετησίως συνεχίζεται αμείωτη. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι το ΚΕΘΕΑ παύει πια να λειτουργεί χωρίς οργανόγραμμα, χωρίς κανονισμό λειτουργίας και χωρίς λογοδοσία. Το Οργανόγραμμα και ο Κανονισμός Λειτουργίας που, βάσει νόμου, πρέπει να το συνοδεύει, αποτελούν βασικά θεσμικά εργαλεία διασφάλισης της λογοδοσίας, της διαφάνεια και της αξιολόγησης του παραγόμενου έργου. Το Οργανόγραμμα κατοχυρώνει τις θέσεις όλων των εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ, βάζοντας τέλος στο "ισόβιο" καθεστώς που χαρακτήριζε την ανάδειξη κάποιου εργαζόμενου στις θέσεις των Υπευθύνων. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα βήματα ανασυγκρότησης δεν θα ήταν δυνατόν, για παράδειγμα, να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ οι δράσεις του ΚΕΘΕΑ.



Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη έκανε την ακόλουθη δήλωση αναφορικά με το ΚΕΘΕΑ.:



«Η ενίσχυση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και η περαιτέρω επέκταση του θεραπευτικού του έργου αποτελούν βασικούς στόχους του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να συνεχίσει με ακόμη πιο αποτελεσματικό τρόπο, το σημαντικό έργο που ήδη επιτελεί.



Ενδεικτικά, για πρώτη φορά μέσα στην τελευταία δεκαετία, το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ενισχύεται φέτος με 46 νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού αορίστου χρόνου. Επιπλέον, ο Οργανισμός εξακολουθεί να χρηματοδοτείται με 20 εκ. ευρώ ετησίως από κρατικούς πόρους. Η δε λειτουργία των θεραπευτικών προγραμμάτων και των θεραπευτικών κοινοτήτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. συνεχίζεται απρόσκοπτα, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.



Οι αλλαγές που προωθούνται έχουν ως μοναδικό στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών του. Σε αυτό το πλαίσιο μέρος του συνολικού σχεδίου για την ενίσχυση του ρόλου του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι και η δημιουργία, για πρώτη φορά, ενός πλήρους, συνεκτικού και διαφανούς Οργανογράμματος και Κανονισμού Λειτουργίας, σε εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που επικυρώθηκε από τη Βουλή. Το Οργανόγραμμα και ο Κανονισμός Λειτουργίας θα αποτελέσουν βασικά θεσμικά εργαλεία διασφάλισης της λειτουργίας, της διαφάνειας και της αξιολόγησης του παραγόμενου έργου.



Ήδη, ένα προσχέδιο Οργανογράμματος και Κανονισμού Λειτουργίας, το οποίο επεξεργάστηκε Ομάδα Εργασίας από έμπειρα στελέχη, που έχουν διασυνδέσει την πορεία τους εδώ και χρόνια με τη λειτουργία του ΚΕ.Θ.Ε.Α., εστάλη σε όλους τους εργαζόμενους. Πρόκειται για μια διαδικασία εσωτερικής διαβούλευσης του Οργανισμού, επί του συγκεκριμένου προσχεδίου.



Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, όλες οι προτάσεις και τα σχόλια θα αξιολογηθούν και, στη συνέχεια, θα οριστεί το χρονοδιάγραμμα υποβολής του προσχεδίου προς έγκριση στο Δ.Σ.



Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. κατάφερε, εν μέσω των δύσκολων και ιδιαίτερων συνθηκών που επέβαλε η πανδημία, να συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους ωφελούμενους, ενώ οι εργαζόμενοι συνέχισαν να επιτελούν το έργο τους, χωρίς αλλαγές σε θεραπευτικές πρακτικές. Το πρότυπο θεραπευτικό μοντέλο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. βρίσκεται και θα παραμείνει στον πυρήνα των δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.



Όσοι είδαν στην κατάρτιση του Οργανογράμματος και του Κανονισμού Λειτουργίας, “τίτλους τέλους” του ΚΕΘΕΑ, είτε έχουν λάθος ενημέρωση ή σκοπίμως παραπληροφορούν. Αυτό που πραγματικά σηματοδοτούν οι προωθούμενες αλλαγές είναι μια νέα αρχή για τον Οργανισμό ενισχύοντάς τον, προκειμένου να συνεχίσει πιο αποτελεσματικά το σημαντικό κοινωνικό του έργο»

Παρέμβαση για το ΚΕΘΕΑ έκανε και η Φώφη Γεννηματά.

Αναλυτικά η δήλωση της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής:

"Η σημαντική και διαχρονική προσφορά του ΚΕΘΕΑ, το έχει αναδείξει ως πρότυπο θεραπευτικού οργανισμού. Το θεραπευτικό του μοντέλο και η δημοκρατική λειτουργία του, δεν πρέπει να ανατραπούν ούτε και να υποβαθμιστεί ο ρόλος των εργαζομένων και των θεραπευτικών κοινοτήτων. Η Κυβέρνηση που με απαράδεκτο τρόπο, με ΠΝΠ, κατήργησε το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ, πρέπει επιτέλους να σεβαστεί την προσφορά του και να μη προχωρήσει σε άλλες αυταρχικές παρεμβάσεις, με τη γνωστή λογική του «ελέγχου» του δήθεν επιτελικού κράτους. Είναι απαραίτητο σε ζητήματα που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που αγωνίζονται για απεξάρτηση και επανένταξη στην κοινότητα, να υπάρχει ο ουσιαστικός πολιτικός και κοινωνικός διάλογος και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις. Καλούμε το ΔΣ του ΚΕΘΕΑ να προχωρήσει στον αναγκαίο διάλογο με τους εργαζομένους και για τα θέματα του Οργανισμού Υπηρεσίας. Χωρίς πιέσεις και με αναζήτηση των συναινετικών λύσεων, που θα διασφαλίσουν την ομαλή πορεία του και την προσφορά του.

Συνάντηση Βαρουφάκη με εργαζόμενους στο ΚΕΘΕΑ

Συνάντηση του Γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του ΜέΡΑ25 με τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και μέλη του ΔΣ του Σωματείου των Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ, παρουσία του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Μιχάλη Κριθαρίδη και εκπροσώπου από τον Τομέα Υγείας του ΜέΡΑ25. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, «Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 εξέφρασε την στήριξη του στον αγώνα των εργαζομένων και των ανθρώπων του ΚΕΘΕΑ απέναντι στα σχέδια του διορισμένου ΔΣ και της Κυβέρνησης. Ο Γιάνης Βαρουφάκης τόνισε πως δεν πρέπει καν να φύγει από το ΔΣ αυτό το σχέδιο στο οποίο δεν είχαν λόγο οι άμεσα εμπλεκόμενοι προς το Υπουργείο Υγείας και τη Βουλή, ενώ ανέφερε πως το μοντέλο που προωθεί η Κυβέρνηση, όπως άλλωστε και όλες οι μνημονιακές Κυβερνήσεις, είναι το μοντέλο του ΣΔΙΤ και των ΕΣΠΑ».

