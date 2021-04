Καιρός

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι την Πέμπτη

Που αναμένονται βροχοπτώσεις. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σήμερα Πέμπτη αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά και γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ. Στα νοτιοανατολικά θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι, με την ίδια ένταση. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Στην Αττική αναμένεται καιρός γενικά αίθριος. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 06 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες. Ο υδράργυρος θα δείξει από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Το θερμόμετρο θα δείξει από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 2 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 04 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί και στα βόρεια βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες. Ο υδράργυρος θα δείξει από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Παρασκευή

Για την Παρασκευή προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι κατά περιόδους πιο πυκνές, ενώ από το μεσημέρι στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και στα νότια θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

