Κορονοϊός: Ο Κώστας Σπυρόπουλος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση (βίντεο)

Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό Κώστα Σπυρόπουλο. Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για την κατάσταση της υγείας του.

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται με κορονοϊό ο Κώστας Σπυρόπουλος, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης, η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, ο ηθοποιός είναι σε σοβαρή κατάσταση με πνευμονία και δίνει μάχη για να μην διασωληνωθεί.

«Πάμε στον Κώστα τον Σπυρόπουλο, ο οποίος νοσηλεύεται για πέμπτη ημέρα στο νοσοκομείο. Έχω μιλήσει, έχω επικοινωνήσει, όχι με τον ίδιο. Θέλω να σας πω ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση ο άνθρωπος. Παλεύει για να μην διασωληνωθεί, δεν έχει διαλωνηνωθεί ακόμα. Είναι η κατάστασή του σοβαρή. Υπάρχει μια πνευμονία που προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν. Παίρνει φουλ οξυγόνο, είναι στα μέγιστα η ποσότητα οξυγόνου που του παρέχουν. Εύχονται και προσεύχονται οι δικοί μου άνθρωποι. Αυτή είναι η κατάσταση. Να ευχηθούμε περαστικά», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Θετική στον κορoνοϊό είναι και η σύντροφός του, Χριστίνα Πολίτη, που ωστόσο εμφανίζει ήπια συμπτώματα και παραμένει στο σπίτι της.

