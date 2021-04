Τεχνολογία - Επιστήμη

my.gov.gr: Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση των πολιτών στις θυρίδες τους στο gov.gr

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η θυρίδα λειτουργεί ως ο "ψηφιακός χαρτοφύλακας" του πολίτη. Πως γίνεται η είσοδος στη θυρίδα





Πρόσβαση στη θυρίδα τους στο gov.gr με εύκολο και γρήγορο τρόπο έχουν πλέον οι πολίτες, καθώς τίθεται σε λειτουργία το my.gov.gr. Η υλοποίηση της πλατφόρμας έγινε μέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η θυρίδα λειτουργεί ως ο «ψηφιακός χαρτοφύλακας» του πολίτη, καθώς εκεί συγκεντρώνονται τόσο τα έγγραφα που εκδίδει online μέσω του gov.gr, όσο και τα έγγραφα που εκδίδονται σε δεύτερο χρόνο, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του πολίτη προς κάποιον φορέα της δημόσιας διοίκησης μέσω του gov.gr.



Επιπλέον, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν ηλεκτρονικά έγγραφα από θυρίδα σε θυρίδα, είτε δηλαδή σε άλλους ιδιώτες, είτε σε κάποιον δημόσιο φορέα. Για κάθε έγγραφο που αναρτάται στην θυρίδα του, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ενημερωτικό email ή SMS. Τα έγγραφα που αναρτώνται στην θυρίδα εμπλουτίζονται συνεχώς, με στόχο να συγκεντρωθούν σε ένα σημείο όλες τις συναλλαγές του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση. Μετά την έκδοσή τους μέσω του gov.gr, στην αρχική εκδοχή της θυρίδας θα περιλαμβάνονται τα εξής έγγραφα:

• υπεύθυνες δηλώσεις

• εξουσιοδοτήσεις

• πιστοποιητικά δημοτολογίου

• ληξιαρχικές πράξεις

• βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

• έγγραφα που εκδόθηκαν μετά από αίτηση του gov.gr προς Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

• αντίγραφο ποινικού μητρώου

• δήλωση απώλειας δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

• σήμα δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα

Η είσοδος στη θυρίδα γίνεται με δύο τρόπους: είτε με τους κωδικούς web banking (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα ή Τράπεζα Ηπείρου) είτε μέσω των κωδικών Taxisnet, αφού πρώτα ο πολίτης έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Οι ηλιόλουστες περιοχές έχουν λιγότερους θανάτους από Covid-19

Κορονοϊός: τριψήφιος αριθμός θανάτων και 3833 νέα κρούσματα την Πέμπτη

Θύρα 7: ο άνδρας με το κασκόλ της ΑΕΚ στο μνημόσυνο κι η ανάρτηση του Ολυμπιακού