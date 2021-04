Life

Η Χριστίνα Πολίτη για τον κορονοϊό και τον Κώστα Σπυρόπουλο

Τι είπε η δημοσιογράφος για την δική της περιπέτεια με τον Covid-19 και την κατάσταση του συντρόφου της.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, έγινε γνωστό από “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, πως η Χριστίνα Πολίτη αλλά και ο σύντροφός της Κώστας Σπυρόπουλος, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον κορονοϊό.

Η Χριστίνα Πολίτη φαίνεται να ξεπέρασε τον κορονοϊό χωρίς συμπτώματα, ενώ ο ηθοποιός βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο με πνευμονία.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Χριστίνα Πολίτη, στέλνει ένα μήνυμα για την περιπέτεια που είχε τόσο η ίδια, όσο και ο Κώστας Σπυρόπουλος με τον κορονοϊό.

