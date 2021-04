Υγεία - Περιβάλλον

Λοιμωξιολόγοι: “Κόκκινο” για πολυκαταστήματα, κέντρα αισθητικής και φροντιστήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρνητικοί οι λοιμωξιολόγοι για νέα χαλάρωση των μέτρων.

Οι λοιμωξιολόγοι εμφανίστηκαν αρνητικοί στο ενδεχόμενο να ανοίξουν από την ερχόμενη Δευτέρα τα πολυκαταστήματα, τα κέντρα αισθητικής και τα φροντιστήρια.

Αρνητικό ήταν και για το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που διέπουν τη διαδικασία των αγορών με ραντεβού.

Την πρόταση των λοιμωξιολόγων φαίνεται έκανε αποδεκτή η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Έτσι και την επόμενη εβδομάδα η αγορά θα λειτουργήσει με βάση τα σημερινά δεδομένα. Αυτό σημάινει ότι θα λειτουργήσουν μόνο εμπορικά καταστήματα, πολυκαταστήματα με ένα ΑΦΜ, κομμωτήρια, νυχάδικα και πρακτορεία ΟΠΑΠ με click away και click inside και μόνο τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα με ένα ΑΦΜ.

Επίσης η αγορά της Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα να λειτουργεί μόνο με click away.

Το μόνο που φαίνεται να αλλάζει είναι να ανεβάσουν ρολά από την ερχόμενη Δευτέρα και τα καταστήματα της ΠΕ Κοζάνης. Ωστόσο και εκεί θα εφαρμοστεί αποκλειστικά το click away.

Ωστόσο, την επέκταση της χρήσης των self tests στους εργαζομένους σε λιανεμπόριο, μεταφορές και τον κλάδο των delivery, ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην σύσκεψη για την πορεία της πανδημίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Self test - Σαντορίνη: Εκτός σχολείου μαθητές που δεν έβρισκαν τεστ

Πρίγκιπας Φίλιππος - Κηδεία: Πώς θα γίνει η νεκρώσιμος ακολουθία (βίντεο)

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον φοιτητή που πέρασε στο Yale (βίντεο)