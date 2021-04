Υγεία - Περιβάλλον

Συνάντηση Μητσοτάκη – Κλούγκε: Εύσημα για τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Χανς Κλούγκε, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών. Παρών στη συνάντηση ήταν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος υπέγραψε χθες με τον κ. Kluge τη συμφωνία στο Υπουργείο Υγείας.

Το νέο Γραφείο του ΠΟΥ αποτελεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για την ποιότητα της περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών στην Αθήνα και επί της ουσίας είναι «παράσημο» της Ελλάδας για την διαχείριση της πανδημίας. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο η ελληνική κυβέρνηση αποκτά μια αδιαμεσολάβητη και θεσμική συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος με τις γνώσεις και την εμπειρία του μπορεί να προσφέρει σημαντική τεχνική βοήθεια για την κατάρτιση, την προώθηση και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας (όπως για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, το ΠΦΥ, τα ΣΔΙΤ, και την ποιότητα υπηρεσιών υγείας).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε «την πρωτοβουλία για την ίδρυση του γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών» και τόνισε ότι «είναι μια σημαντική συνεισφορά του ΠΟΥ στην προσπάθεια που καταβάλλουμε ώστε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας σε όλους τους Έλληνες».

«Εργαστήκαμε ακούραστα για να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας μας, τόσο με προσωπικό όσο και με υποδομές. Ουσιαστικά έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό των κλινών ΜΕΘ μέσα σε έναν χρόνο, κάτι που αποτελεί και μόνιμη ενίσχυση για το σύστημα υγείας και μας φέρνει κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις κλίνες ΜΕΘ ανά 100.000 πληθυσμού, όπως είχαμε δεσμευτεί», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για την αντίδραση της κυβέρνησης στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας.

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι η δέσμευσή μου να στηρίξω το Εθνικό Σύστημα Υγείας όχι απλά ισχύει αλλά ενισχύθηκε από την πανδημία» πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Εύσημα στην Ελλάδα για την εμβολιαστική εκστρατεία

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Ευρώπης του ΠΟΥ δήλωσε εντυπωσιασμένος από το Mega Eμβολιαστικό Kέντρο «Προμηθέας», το οποίο επισκέφθηκε μαζί με τον Υπουργό Υγείας, και στάθηκε στο υψηλό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα «στην αεροπορία, τον στρατό ξηράς, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Πολιτική Προστασία, υπό την ηγεσία του Υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια».

«Ήταν εκπληκτικό. Και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Θα πρέπει όντως να εντείνουμε τους εμβολιασμούς και να πιστέψουμε σε αυτούς», σημείωσε ο κ. Κλούγκε. «Τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά» τόνισε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις επισημάνσεις του κ. Κλούγκε. «Είναι σημαντικό να το επαναλάβουμε αυτό και ευχαριστώ πολύ που θέτετε το ζήτημα» πρόσθεσε.

Για το θέμα αυτό, ο κ.Κλούγκε έκανε αναφορά στην αυριανή συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο: «Αύριο θα συναντήσω τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για να τον ευχαριστήσω για το μήνυμά του με το οποίο τάχθηκε υπέρ του εμβολιασμού. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα».

Το νέο γραφείο του ΠΟΥ θα αναδείξει την Ελλάδα ως διαμορφωτή πολιτικών υγείας

Μιλώντας για το νέο γραφείο του ΠΟΥ στην Ελλάδα, ο κ. Κλούγκε σημείωσε ότι «θα αναδείξει την Ελλάδα, καθώς θα διαμορφώνονται πολιτικές υγείας που αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών και την παροχή φροντίδας σε όλους. Με έχει εντυπωσιάσει η ταχύτητα με την οποία εσείς και ο Υπουργός Κικίλιας τα καταφέρατε. Συνήθως η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνια». Εξήγησε, δε, ότι το νέο γραφείο θα αποτελέσει ένα κέντρο καινοτομίας (hub), από το οποίο θα μπορούν να επωφεληθούν και άλλες χώρες.

Ηγετικός ρόλος για το ψηφιακό πιστοποιητικό, ιστορική η απαγόρευση του καπνίσματος

Ο κ. Κλούγκε σημείωσε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός είχε «ηγετικό ρόλο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με το ζήτημα των ψηφιακών πιστοποιητικών» για τα ταξίδια στην εποχή της πανδημίας. Κάνοντας μια αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν, συνεχάρη επισης τον Πρωθυπουργό για την «ιστορική», όπως την χαρακτήρισε απόφαση για την εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. O κ. Kluge ανέτρεξε και στο 2014 για να θυμίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης τότε, πρωτοστάτησε για να εξασφαλιστεί δημοσιονομικός χώρος που θα επέτρεπε για πρώτη φορά τη διαδικασία για την πρόσληψη 3.000 οικογενειακών γιατρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοντονής “καρφώνει” Τσίπρα για τον Ποινικό Κώδικα

Κυνήγι: δωρεάν η ανανέωση άδειας για το 2021- 2022

Κοζάνη: Εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ