Στη Διώρυγα της Κορίνθου ο Κυριάκος Μητσοτάκης (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Διώρυγα της Κορίνθου και ενημερώθηκε για τις εργασίες που γίνονται μετά τις κατολισθήσεις.

Τη Διώρυγα της Κορίνθου, η οποία είναι κλειστή λόγω κατολισθήσεων, επισκέφτηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για το σχέδιο αποκατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Μετά από πάρα πολλά χρόνια γίνεται μία ουσιαστική παρέμβαση στη διώρυγα, ύψους 9 εκατομμυρίων», δήλωσε ο Πρωθυπουργός. «Είναι μία αναγκαία παρέμβαση προκειμένου να εξασφαλιστεί και η ασφάλεια της διέλευσης από τη Διώρυγα. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό έργο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα έργο του 19ου αιώνα, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Και ήρθε η ώρα τον 21ο αιώνα να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις έτσι ώστε να αναδειχθεί η σημασία της».

Συνομιλώντας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Διώρυγας Κορίνθου Α.Ε., Βασίλη Ανδρικόπουλο, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Παντελή Παντελίδη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, Γρηγόρη Δημητριάδη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και βουλευτή Κορινθίας, Χρίστο Δήμα, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Κορινθίας Νίκο Ταγαρά, τη βουλευτή ΝΔ Κορινθίας, Μαριλένα Σούκουλη και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι για λόγους ασφαλείας η Διώρυγα θα παραμείνει κλειστή για ένα χρονικό διάστημα, ενώ ζήτησε από τους συναρμόδιους φορείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για το ταχύτερο δυνατό άνοιγμά της στη ναυσιπλοΐα.

Ο κ. Δημητριάδης επεσήμανε ότι το σχέδιο έχει πρόνοιες για τους εργαζόμενους, «τους οποίους εξασφαλίζουμε». «Αυτό είναι πολύ σημαντικό», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ακόμα ότι τα έργα στη Διώρυγα αποτελούν έναυσμα για την συνολικότερη αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, η οποία έχει «αναπτυξιακή δυναμική», ενώ τόνισε πως η Διώρυγα αποτελεί «πάρα πολύ σημαντικό αξιοθέατο». «Ξεχνάμε πόσοι έρχονται και επισκέπτονται τη Διώρυγα για να δουν ένα τεχνικό έργο το οποίο είναι μοναδικό στην Ευρώπη», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δήμας είπε πως η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι «ένας από τους στρατηγικούς στόχους που πρέπει να έχουμε όλοι μας για τη Διώρυγα».

Το έργο

Το πρόβλημα εμφανίστηκε αρχικά το 2018. Μετά τις μεγάλες καταπτώσεις που καταγράφηκαν τον φετινό Ιανουάριο και Φεβρουάριο στην πλευρά της Πελοποννήσου, η Κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και ανέθεσε με διαδικασίες fast-track στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την εκπόνηση μελετών (γεωτεχνική έρευνα, γεωτεχνικές μελέτες, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες λιμενικών έργων), και την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης.

Οι προκαταρκτικές εργασίες όσον αφορά τις μελέτες έχουν αρχίσει. Το στάδιο εκπόνησης των μελετών αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. Στη συνέχεια θα γίνει η δημοπράτηση του έργου και θα αρχίσουν οι πρόδρομες εργασίες στα πρανή.

Το όλο έργο, προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο σχεδιασμός που έχει γίνει αποβλέπει στην ευρύτερη επίλυση του προβλήματος των καταπτώσεων. Μεταξύ άλλων, θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα γεωτεχνικής παρακολούθησης που θα επιδεικνύει πιθανά νέα προβλήματα σε σημεία της Διώρυγας, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές μεγάλες ζημιές που θα μπορούσαν να διακόψουν την απρόσκοπτη λειτουργία της. Η διώρυγα είναι κομβικής σημασίας για το εμπόριο και τις μεταφορές, ενώ αποτελεί μία από τις μόλις τρεις υπάρχουσες τεχνητές διώρυγες στον κόσμο.

